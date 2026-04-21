7 kinh nghiệm vận hành ô tô an toàn trong điều kiện nắng nóng mùa hè 21/04/2026 07:29

(PLO)- Trời nắng nóng không chỉ gây mệt mỏi cho người lái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến xe, vì vậy việc vận hành đúng cách là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn.

Mùa hè với nền nhiệt cao không chỉ gây khó chịu cho người lái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ bền của ô tô. Nhiệt độ môi trường tăng mạnh có thể khiến nhiều bộ phận trên xe hoạt động kém hiệu quả, thậm chí tiềm ẩn rủi ro nếu không được kiểm soát đúng cách. Dưới đây là 7 kinh nghiệm quan trọng giúp bạn vận hành ô tô an toàn và bền bỉ trong những ngày nắng nóng.

1. Kiểm tra hệ thống làm mát trước mỗi hành trình

Động cơ dễ bị quá nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời cao. Vì vậy, hãy đảm bảo két nước, dung dịch làm mát và quạt tản nhiệt luôn hoạt động ổn định. Nếu phát hiện nước làm mát cạn hoặc có dấu hiệu rò rỉ, cần xử lý ngay để tránh hư hỏng nghiêm trọng.

2. Theo dõi áp suất và tình trạng lốp xe

Nhiệt độ mặt đường tăng cao khiến áp suất lốp thay đổi nhanh, làm tăng nguy cơ nổ lốp. Người lái nên kiểm tra áp suất lốp định kỳ, không bơm quá căng và chú ý đến độ mòn của lốp để đảm bảo độ bám đường.

3. Hạn chế để xe dưới nắng gắt quá lâu

Việc đỗ xe trực tiếp dưới ánh nắng không chỉ làm nhiệt độ trong cabin tăng cao mà còn ảnh hưởng đến nội thất và các chi tiết nhựa. Nếu không có chỗ đỗ mát, nên sử dụng tấm chắn nắng hoặc phủ bạt để giảm nhiệt.

Nên đậu xe dưới bóng râm hoặc có bạt che phủ. Ảnh: wikiHow

4. Làm mát xe đúng cách trước khi di chuyển

Khi xe đã đỗ lâu dưới trời nắng, không nên bật điều hòa ngay ở mức thấp nhất. Thay vào đó, hãy mở cửa vài phút để thoát bớt khí nóng, sau đó mới khởi động điều hòa để hệ thống làm mát hoạt động hiệu quả hơn.

5. Kiểm tra ắc quy và hệ thống điện

Nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ ắc quy và ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống điện. Hãy kiểm tra định kỳ, đặc biệt nếu xe có dấu hiệu khó khởi động hoặc đèn yếu.

6. Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe

Các vật dụng như bật lửa, bình xịt, thiết bị điện tử hoặc pin dự phòng có thể phát nổ khi nhiệt độ trong xe tăng cao. Đây là lưu ý quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong mùa hè.

7. Giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi lái xe

Nắng nóng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và giảm концентрации khi lái xe. Người lái nên uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và tránh lái xe trong tình trạng uể oải để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc chăm sóc xe và điều chỉnh thói quen lái xe đóng vai trò then chốt. Chỉ với những lưu ý đơn giản nhưng thiết thực, bạn hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ chiếc xe của mình, đồng thời đảm bảo mỗi hành trình mùa hè luôn an toàn và thoải mái.