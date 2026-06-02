Người dùng chuộng xe hybrid vì trải nghiệm êm và tính linh hoạt 02/06/2026 17:07

(PLO)- Xu hướng tìm kiếm các mẫu xe hybrid và plug-in hybrid đang gia tăng khi nhiều người dùng ưu tiên khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn thuận tiện cho nhu cầu di chuyển đường dài.

Sau giai đoạn thị trường ô tô tập trung nhiều vào công nghệ, thiết kế và trang bị, trải nghiệm sử dụng thực tế đang trở thành tiêu chí được nhiều người mua xe quan tâm hơn. Trong đó, khả năng vận hành nhẹ nhàng, giảm mệt mỏi khi lái xe hằng ngày là một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều ở nhóm xe hybrid.

Anh Nguyễn Ngọc Minh Đức, sống tại TP.HCM, là người thường xuyên di chuyển phục vụ công việc. Anh cho biết trước đây thường ưu tiên các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng Jaecoo J7 SHS-P, điều khiến anh chú ý nhiều hơn lại là cảm giác lái.

“Theo tôi, xe chạy khá êm, ít rung và khoang cabin yên tĩnh hơn so với những mẫu xe tôi từng sử dụng trước đây. Đi xa liên tục nhưng không còn cảm giác quá mệt”, anh Đức nói.

Không riêng tại các đô thị lớn, nhu cầu với xe hybrid cũng xuất hiện tại nhiều địa phương, khi người dùng muốn cân bằng giữa chi phí vận hành và tính linh hoạt trong sử dụng.

Tại Đắk Nông, anh Phan Duy Dương cho biết anh lựa chọn dòng plug-in hybrid do có thể sử dụng điện trong phần lớn nhu cầu đi lại hằng ngày, nhưng vẫn chủ động khi cần di chuyển xa.

“Đi gần thì gần như không tốn nhiều nhiên liệu, còn lúc đi tỉnh thì vẫn đổ xăng như bình thường nên thuận tiện hơn xe thuần điện”, anh Dương chia sẻ.

Theo nhiều người dùng, một trong những thay đổi dễ nhận thấy của xe hybrid là trải nghiệm di chuyển nhẹ nhàng hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị hoặc các hành trình dài liên tục. Ở dải tốc độ thấp, mô-tơ điện hỗ trợ xe vận hành mượt hơn, hạn chế độ trễ khi tăng tốc và giảm tiếng ồn từ động cơ.

Bên cạnh yếu tố vận hành, không gian cabin cũng ngày càng được xem là một phần của trải nghiệm sống, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển.

Anh Đức kể kỷ niệm khiến anh nhớ nhất với Jaecoo J7 SHS-P không phải một chuyến du lịch, mà là lần đưa mẹ đi tái khám bệnh. Sau khi khám xong, hai mẹ con nghỉ tạm trên xe giữa buổi trưa nắng trước khi về nhà.

“Ghế ngả khá thoải mái, bật điều hòa rồi nghỉ một lúc cũng đỡ mệt hơn nhiều”, anh nói.

Theo giới kinh doanh ô tô, nhóm xe hybrid đang được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh người dùng muốn trải nghiệm gần với xe điện nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Với plug-in hybrid, người dùng có thể ưu tiên chế độ điện cho các quãng đường ngắn, đồng thời vẫn có động cơ xăng hỗ trợ khi cần đi xa.

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng xe hybrid hay plug-in hybrid còn phụ thuộc vào thói quen di chuyển, điều kiện sạc và cách vận hành thực tế của từng người dùng.

Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3-2025, Jaecoo J7 SHS-P thuộc phân khúc SUV plug-in hybrid, sử dụng công nghệ Super Hybrid System, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Mẫu xe hiện được phân phối thông qua hệ thống đại lý của Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Sự quan tâm dành cho xe hybrid cho thấy người dùng ô tô đang nhìn nhận chiếc xe theo hướng thực tế hơn. Bên cạnh thiết kế hay trang bị, cảm giác lái nhẹ nhàng, không gian sử dụng thoải mái và sự chủ động trong các hành trình dài đang dần trở thành những tiêu chí quan trọng khi chọn xe.