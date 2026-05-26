Xăng E10 sử dụng tại Úc ra sao? 26/05/2026 19:23

(PLO)-Xăng E10 đã được chứng minh hoạt động hiệu quả tại Úc suốt hơn 20 năm.

Một khảo sát của Budget Direct cho thấy những tài xế chạy xe bằng xăng E10 có chi phí nạp nhiên liệu trung bình thấp hơn bất kỳ dòng xe chạy xăng dầu gốc hóa thạch nào khác.

E10 đã được đưa ra thị trường khoảng 20 năm trước, vì vậy nó đã trải qua quá trình thử nghiệm và kiểm chứng lâu dài.

Hãy yên tâm rằng tại Úc, các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu quốc gia bắt buộc mọi loại xăng, bao gồm cả E10, phải đáp ứng cùng một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt như nhau.

Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Quốc gia Úc (CSIRO) tìm thấy rằng xăng E10 được sản xuất trong điều kiện của Úc giúp giảm từ 2% đến 5% lượng khí thải CO2 so với xăng không chì thông thường.

Đồng thời, một nghiên cứu của CSIRO về tác động sức khỏe của xăng pha ethanol cho thấy E10 giúp giảm lượng bụi mịn phát thải từ 20% đến 30%, từ đó giảm thiểu các tác hại tiêu cực đến sức khỏe con người so với xăng thông thường.

Ethanol mang lại nhiều lợi ích cho hiệu suất của động cơ, bao gồm cả việc tăng chỉ số octane khi được pha trộn với xăng, cho phép phát triển các dòng động cơ hoạt động hiệu quả hơn.

Mặc dù người lái xe có thể nhận thấy mức tiêu hao nhiên liệu tăng nhẹ từ 1% đến 2% khi sử dụng xăng E10, nhưng sự khác biệt này là rất nhỏ so với các yếu tố khác như việc bảo dưỡng xe hoặc phong cách lái xe.