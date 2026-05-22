Máy cắt cỏ, máy phun thuốc... trong nông nghiệp có dùng được xăng sinh học? 22/05/2026 07:28

Việc các cây xăng sẽ ngưng bán xăng R95 đang khiến nhiều người lo lắng khi sử dụng các dụng cụ phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp như máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, máy bơm nước mini, máy cưa, máy tuốt lúa… Nhiều người đặt câu hỏi các loại máy này có sử dụng được xăng sinh học hay không?

Máy cắt cỏ có thể sử dụng xăng sinh học được nhưng sẽ dễ hư hỏng như ô tô, xe máy đời cũ. (Ảnh minh hoạ)

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM chia sẻ các loại máy này vẫn sử dụng được xăng sinh học nhưng cũng có khả năng hư hỏng cũng tương tự ô tô, xe máy.

“Động cơ 2 thì đời cũ có thể không phù hợp nếu cao su, phao xăng, màng, keo hoặc ống dẫn không chịu ethanol”- ông Dũng cho hay.

Như PGS.TS Đỗ Văn Dũng đã phân tích, đối với các loại động cơ của ô tô, xe máy được sản xuất trước năm 2010, khi sử dụng xăng sinh học có thể xảy ra một số vấn đề. Tương tự như vậy, đối với các loại máy trong nông nghiệp có thể áp dụng các biện pháp phù hợp để sử dụng xăng sinh học mà không bị hư hỏng.

Khả năng có thể bị hư hỏng

Do đặc tính của chất Ethanol (cồn) có trong xăng sinh học, các dòng xe cũ thường gặp các vấn đề sau:

Ăn mòn và thủng bình xăng: Bình xăng xe cũ thường làm từ thép carbon thông thường, không có màng bảo vệ hiện đại. Cồn Ethanol dễ hút ẩm từ không khí tạo thành hỗn hợp nước-cồn lắng xuống đáy, gây rỉ sét, rò rỉ hoặc thủng bình xăng.

Phân hủy các chi tiết cao su, nhựa: Khác với xe đời mới, ống dẫn nhiên liệu và các ron cao su của xe cũ không chịu được cồn, dễ bị mủn, nứt vỡ, dẫn đến nguy cơ rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ.

Hỏng hóc điện hóa: Ethanol đóng vai trò như một chất điện phân yếu, khi tiếp xúc với các kim loại khác nhau (thép, đồng, nhôm) trong hệ thống sẽ tạo thành "cặp pin điện hóa", làm tốc độ gỉ sét tăng lên gấp nhiều lần.

Nghẹt hệ thống, khó nổ máy: Khi xe để lâu không chạy (trên 1 tháng), xăng sinh học dễ bị phân tách pha và hình thành cặn nhựa (gum) bám chặt vào bugi, kim phun, buồng đốt, làm tắc nghẽn lọc xăng và khiến động cơ không thể khởi động.

Các biện pháp khắc phục và bảo vệ xe cũ

Theo PGS. TS Đỗ Văn Dũng, chủ xe có thể áp dụng các giải pháp kỹ thuật theo hai hướng là nâng cấp vật liệu và thay đổi thói quen quản lý nhiên liệu: