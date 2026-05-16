Chuẩn bị gì trước khi đăng kiểm để tiết kiệm thời gian và tránh bị từ chối? 16/05/2026 11:41

(PLO)- Chuẩn bị kỹ trước khi đăng kiểm là cách hiệu quả giúp chủ xe tiết kiệm thời gian, hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa và tăng khả năng đạt kiểm định ngay lần đầu.

Nhiều chủ xe chỉ phát hiện ô tô gặp lỗi khi đưa xe đi đăng kiểm và phải quay về sửa chữa, gây mất thời gian, công sức và chi phí. Chuẩn bị kỹ trước khi đăng kiểm không chỉ giúp quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng mà còn hạn chế nguy cơ bị từ chối do các lỗi phổ biến.

Đăng kiểm là bước đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và mức độ bảo vệ môi trường của phương tiện trước khi được phép lưu thông. Tuy nhiên, không ít tài xế có thói quen chỉ đưa xe đến trung tâm đăng kiểm khi gần hết hạn, trong khi xe đã tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật từ trước.

Chủ động kiểm tra xe trước ngày đăng kiểm giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế phát sinh chi phí và tránh nguy cơ bị từ chối do những lỗi phổ biến. Ảnh: NHẬT LINH

Theo kinh nghiệm của nhiều trung tâm kiểm định, phần lớn trường hợp bị từ chối đăng kiểm đến từ những lỗi khá phổ biến như đèn chiếu sáng không đạt chuẩn, lốp mòn, hệ thống phanh gặp vấn đề hoặc phương tiện tự ý thay đổi kết cấu. Vì vậy, việc kiểm tra tổng thể ô tô trước ngày đăng kiểm được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế phát sinh rắc rối.

Kiểm tra đầy đủ giấy tờ trước khi đến trung tâm đăng kiểm

Một trong những nguyên nhân khiến quá trình đăng kiểm bị gián đoạn là thiếu giấy tờ cần thiết. Chủ xe nên chuẩn bị sẵn:

Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn của ngân hàng nếu xe đang thế chấp

Giấy chứng nhận kiểm định cũ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực

Giấy tờ liên quan đến cải tạo phương tiện nếu xe đã thay đổi kết cấu

Việc sắp xếp giấy tờ đầy đủ từ trước sẽ giúp quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra nhanh hơn, tránh mất thời gian bổ sung.

Hệ thống đèn và phanh là hai hạng mục dễ bị đánh trượt

Đèn chiếu sáng và hệ thống phanh là những hạng mục được kiểm tra rất kỹ trong quá trình đăng kiểm.

Chủ xe cần kiểm tra toàn bộ:

Đèn pha, cos

Đèn xi-nhan

Đèn phanh

Đèn lùi

Đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ

Nếu xuất hiện tình trạng đèn cháy, ánh sáng yếu hoặc lệch góc chiếu, nên khắc phục trước khi kiểm định.

Bên cạnh đó, hệ thống phanh cũng cần được chú ý. Xe có dấu hiệu phanh lệch, phát tiếng động bất thường hoặc chân phanh quá mềm có thể không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Lốp xe mòn quá mức có thể khiến xe không đạt kiểm định

Lốp là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đường và an toàn vận hành. Trước khi đi đăng kiểm, chủ xe nên:

Kiểm tra độ sâu gai lốp

Đảm bảo lốp không bị nứt, phù hoặc mòn không đều

Điều chỉnh áp suất lốp đúng tiêu chuẩn

Đối với xe sử dụng lâu năm, việc thay mới lốp trước thời điểm đăng kiểm có thể giúp hạn chế nguy cơ bị từ chối.

Không tự ý "độ xe" nếu chưa hoàn thiện thủ tục

Nhiều phương tiện bị từ chối đăng kiểm do thay đổi kết cấu không đúng quy định. Các trường hợp phổ biến gồm:

Thay đèn công suất lớn sai tiêu chuẩn

Độ pô gây tiếng ồn

Thay đổi kích thước thùng xe

Lắp thêm ghế hoặc sửa đổi nội thất

Dán decal che khuất tầm nhìn

Nếu đã cải tạo xe, chủ phương tiện cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục theo quy định trước khi đưa xe đi kiểm định.

Chủ động bảo dưỡng động cơ và kiểm tra khí thải

Khí thải vượt mức cho phép là lỗi thường gặp ở các xe đã sử dụng nhiều năm hoặc bảo dưỡng không đúng định kỳ.

Để hạn chế nguy cơ này, chủ xe nên:

Thay dầu động cơ đúng hạn

Vệ sinh lọc gió

Kiểm tra bugi, kim phun

Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu nếu xe có dấu hiệu hao xăng hoặc rung giật

Một chiếc xe vận hành ổn định không chỉ giúp dễ dàng vượt qua bài kiểm tra khí thải mà còn tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ bền động cơ.

Vệ sinh xe sạch sẽ trước ngày đăng kiểm

Ngoại hình xe tuy không phải yếu tố quyết định nhưng vẫn ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra. Chủ xe nên:

Rửa sạch biển số trước và sau

Dọn gọn khoang nội thất

Loại bỏ các vật dụng che khuất tầm nhìn

Kiểm tra cần gạt mưa và kính lái

Một chiếc xe sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp việc kiểm định diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn.