Thị trường vừa đón nhận chiếc ô tô không tốn xăng, giá chưa bằng 2 xe máy Honda SH 12/05/2026 18:41

Hãng ô tô BYD vừa chính thức công bố ra mắt thị trường mẫu xe Seagull phiên bản 2026 hay còn được biết đến với tên gọi Dolphin Mini hoặc Dolphin Surf tại các thị trường quốc tế sau khi mẫu xe này lần đầu xuất hiện tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.

Mẫu xe có mức giá 10.300 USD (271 triệu đồng). Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God’s Eye B tùy chọn tích hợp cảm biến Lidar.

Về thiết kế Seagull 2026 bổ sung hai màu ngoại thất mới là cam xoài và xanh bạc hà bên cạnh các lựa chọn hiện có cùng bộ mâm Starlight 16 inch và đèn hậu LED được cập nhật thiết kế logo mới trong khi kích thước tổng thể vẫn duy trì chiều dài 3780mm và chiều dài cơ sở 2500mm.

Bên trong cabin xe bổ sung chủ đề màu gạo yến mạch và được trang bị hệ thống DiLink 150 cùng màn hình điều khiển trung tâm độ phân giải cao 12,8 inch hỗ trợ điều khiển xe 3D và điều hướng tùy chỉnh.

Các tính năng an toàn và tiện nghi cũng được nâng cấp mạnh mẽ bao gồm sạc điện thoại không dây 50W ghế trước có sưởi cùng hệ thống giám sát người lái và phanh khẩn cấp tự động.

Toàn bộ dòng xe được cung cấp sức mạnh bởi một mô tơ điện đơn cho công suất tối đa 55 kW và mô-men xoắn cực đại 135 Nm đi kèm hai tùy chọn dung lượng pin cung cấp phạm vi hoạt động lần lượt là 305km và 405km.

Về tình hình kinh doanh BYD Seagull từng đạt đỉnh doanh số tại Trung Quốc vào tháng 4-2025 với hơn 34.000 chiếc nhưng sau đó doanh số đã không thể quay lại mốc 30.000 chiếc do phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ Geely Xingyuan cùng nhiều đối thủ mới xuất hiện trong phân khúc như Arcfox T1 ra mắt năm ngoái và Leapmotor A10 vừa phát hành vào tháng 3 năm nay.