Sau 5 năm đổ xăng E10, điều gì xảy ra với xe máy? 10/05/2026 11:43

Vào tháng 9-2021, Chính phủ Anh đã chính thức đưa xăng E10 (chứa tối đa 10% ethanol sinh học) trở thành chuẩn nhiên liệu không chì 95 octane tại các trạm xăng, thay thế cho chuẩn E5 trước đó.

Đã hơn 5 năm trôi qua và không có tình trạng xe máy hỏng hàng loạt trên đường phố. Hầu hết các dòng xe sản xuất từ năm 2011 trở đi được thiết kế để sử dụng xăng E10.

Theo các chuyên gia, khi xe máy đổ xăng E10 nên vận hành thường xuyên, không được để quá lâu vì đặc tính hút hơi ẩm từ không khí xung quanh của dòng xăng này.

Nếu hỗn hợp nhiên liệu hấp thụ đủ nước, nó sẽ đạt đến điểm tới hạn gọi là tách lớp (phase separation) khi đó nước và ethanol tách thành các lớp riêng biệt trong bình, còn xăng nổi lên trên. Điều này dẫn đến rỉ sét bình chứa và khiến xe khó khởi động hoặc vận hành không ổn định vì hệ thống đang hút một hỗn hợp giống nước hơn là xăng.