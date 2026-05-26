Dùng thiết bị chống tách lớp xăng E10 có hiệu quả? 26/05/2026 09:23

(PLO)-Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng thiết bị chống tách lớp xăng E10 nhằm khuấy có thể tạo dòng chảy trong bình, giúp hỗn hợp nhiên liệu đồng đều hơn trong một số trường hợp nhẹ. Tuy nhiên, tác dụng này có giới hạn

Sau một thời gian sử dụng xăng E10, nhiều chủ xe chia sẻ mỗi lần sử dụng ô tô, xe máy cần phải lắc xe để hoà trộn xăng sau đó mới sử dụng.

Sử dụng dụng cụ hoà trộn xăng có tác dụng?

Một số kênh thông tin về xe cộ thì chia sẻ nhau về dụng cụ hoà trộn xăng. Theo lời giới thiệu của một chủ xe, khi thả dụng cụ này vào bình xăng sẽ kết nối không dây với thiết bị bên ngoài. Khi bật thiết bị lên sẽ rung sẽ hoà trộn lớp tách nước và lớp xăng bên trên. Giúp cho xăng không bị tách lớp nữa và giúp xăng được hoà trộn như bình thường.

Hiện tượng tách lớp của xăng E10. (Ảnh: MXH)

“Giải pháp này giúp cho các chủ xe để xe lâu ngày hoặc đi xe ít sử dụng, thả thiết bị vào sẽ giúp bình xăng được hoà trộn mà không cần lắc xe”- vị chủ xe này chia sẻ.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng- Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM: “Thiết bị khuấy có thể tạo dòng chảy trong bình, giúp hỗn hợp nhiên liệu đồng đều hơn trong một số trường hợp nhẹ. Tuy nhiên, tác dụng này có giới hạn”.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng có thể dùng thiết bị khuấy để làm chậm hoặc tạm thời phân tán lại hỗn hợp xăng-ethanol-nước, nhưng không giải quyết triệt để hiện tượng tách pha trong E10.

Vị Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực chia sẻ Ethanol rất “thích” hút nước từ không khí (hygroscopic). Trong điều kiện lý tưởng, E10 chỉ chịu được khoảng 0.5% nước. Vượt quá ngưỡng này, xăng sẽ tách lớp: lớp trên là xăng yếu (octan thấp), lớp dưới là hỗn hợp ethanol + nước (có thể lên E20-E30 hoặc hơn).

Nước nặng hơn nên lắng xuống đáy bồn chứa, đúng vị trí bơm hút nhiên liệu. Kết quả là người dân đổ phải xăng “bẩn” chứa nhiều nước và ethanol

Từ đó, dẫn đến các vấn đề như: Ăn mòn kim loại, cao su, nhựa (bơm xăng, kim phun, ống dẫn), tăng khả năng cháy nổ; Khó nổ máy vì nước làm xăng khó bay hơi, ướt bugi; Tích tụ axit gây hỏng bugi, cảm biến; Hao xăng và giảm công suất động cơ.

Ở Việt Nam, lượng xe máy cũ, phổ thông khá nhiều. Ảnh: TN

Ở Việt Nam, độ ẩm không khí thường 70-90% (cao hơn hẳn nhiều nước), nhiệt độ ngày-đêm biến động mạnh, đặc biệt mùa mưa. Bồn chứa lớn tại cây xăng để lâu, nhiều bồn chưa kín khí hoàn toàn khiến ethanol hút ẩm nhanh chóng. Máy móc nông ngư nghiệp để ngoài trời càng dễ bị ảnh hưởng.

“Việt Nam hiện có khoảng 72 triệu xe máy và 5,2 triệu ô tô lưu hành. Xe máy chiếm tuyệt đại đa số phương tiện giao thông (gần 93-96%). Phần lớn là xe đời cũ, xe phổ thông giá rẻ và máy móc nông ngư nghiệp - những phương tiện rất nhạy cảm với xăng chứa ethanol và nước”- vị PGS.TS phân tích.

Theo ông Dũng, với quy mô này, chỉ cần 1-2% xe gặp vấn đề cũng đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu người dân nghèo và phương tiện mưu sinh hằng ngày. Chi phí sửa chữa, thay bơm xăng, kim phun… không nhỏ, đặc biệt với người dân thu nhập trung bình và thấp. Nhiều gia đình chỉ có một chiếc xe máy làm phương tiện kiếm cơm, không dễ dàng chịu nổi chi phí hỏng hóc liên tục của chiếc xe.

Kiến nghị sử dụng các loại xăng khác

Cũng theo PGS.TS Dũng, hạ tầng xăng dầu Việt Nam chủ yếu thiết kế cho xăng khoáng thông thường (E0). Khi chuyển sang E10: Bồn chứa chưa có hệ thống khuấy trộn hoặc tách hơi ẩm, lọc nước tốt; Ống thông hơi dễ tiếp xúc không khí ẩm; Nhiều cây xăng nhỏ kiểm soát chất lượng ethanol chưa chặt chẽ.

Hạ tầng xăng dầu Việt Nam chủ yếu thiết kế cho xăng khoáng thông thường. Ảnh: TÚ UYÊN

Một số lo ngại về việc pha ethanol vượt 10% để giảm chi phí, tăng lợi nhuận cũng khiến tình hình tệ hơn. Xe nhận phải hỗn hợp không chuẩn (thực chất gần E15-E20 hoặc lẫn nước) ngay từ trụ bơm.

Xe châu Âu-Mỹ đời mới thường có ECU thông minh tự điều chỉnh bù nhiên liệu (LTFT Long Term Fuel Trim). Còn ở Việt Nam, đa số xe máy và nhiều ô tô lắp ráp dùng ECU đơn giản hơn để tiết kiệm chi phí. Chúng không có khả năng tự học và điều chỉnh thông số khi chuyển xăng E10. Xe máy và máy nông nghiệp dùng chế hoà khí hoặc hệ thống phun cơ bản càng dễ bị ảnh hưởng. PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Việc triển khai E10 cần linh hoạt hơn, phù hợp với thực tế, PGS.TS Đỗ Văn Dũng kiến nghị, nhà nước nên cho phép người dân tự chọn nhiều loại xăng: RON 95 (E0), E5 và E10. Không nên bắt buộc toàn bộ chỉ một loại.

Điều này đặc biệt quan trọng vì: Hàng chục triệu xe cũ và máy móc nông ngư nghiệp; Khí hậu nóng ẩm cao; Hạ tầng bồn chứa chưa đồng bộ và sẵn sàng lưu trữ xăng sinh học; Người dân còn nhiều khó khăn, chi phí sửa chữa do E10 gây ra sẽ là gánh nặng lớn.

Các hãng ô tô cần hỗ trợ remap ECU (cập nhật phần mềm điều khiển) miễn phí hoặc giá rẻ cho xe để phù hợp với E10, giảm tình trạng khó đề, giật lag và hao xăng.

Nhà nước và doanh nghiệp cần:

Đầu tư mạnh hạ tầng: bồn kín khí, khuấy trộn, lọc nước, phụ gia chống tách pha.

Kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng E10 tại mọi khâu, đặc biệt cây xăng nhỏ.

Hỗ trợ nâng cấp chi tiết chịu ethanol cho xe cũ.

Chính phủ cần lắng nghe, phản hồi ý kiến của dân.