5 mẹo lái xe thực tế giúp người mới hạn chế va chạm và mất bình tĩnh 23/05/2026 09:11

(PLO)- Với người mới cầm lái, việc giữ khoảng cách, quan sát tốt và kiểm soát tâm lý chính là chìa khóa giúp hạn chế va chạm và tự tin hơn khi ra đường.

Với nhiều người mới cầm lái, cảm giác hồi hộp, căng thẳng hay lúng túng khi di chuyển trên đường là điều rất phổ biến. Chỉ một tình huống bất ngờ như xe phía trước phanh gấp, đường đông hoặc xe máy cắt đầu cũng có thể khiến người lái mất bình tĩnh và xử lý thiếu chính xác. Tuy nhiên, việc lái xe an toàn không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng mà còn nằm ở khả năng quan sát, giữ tâm lý ổn định và hình thành thói quen điều khiển xe đúng cách.

Giữ khoảng cách, quan sát tốt và kiểm soát tâm lý đúng cách sẽ giúp người mới cầm lái an toàn hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.

Dưới đây là 5 mẹo lái xe thực tế giúp người mới tự tin hơn sau vô-lăng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm khi tham gia giao thông.

1. Luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước

Một trong những lỗi phổ biến của tài xế mới là bám đuôi xe quá gần vì sợ bị chen ngang. Tuy nhiên, khoảng cách an toàn chính là "vùng phản ứng" quan trọng giúp người lái có đủ thời gian xử lý khi phía trước xảy ra tình huống bất ngờ.

Khi di chuyển trong đô thị đông đúc, nên giữ khoảng cách phù hợp tùy theo tốc độ và điều kiện đường sá. Nếu trời mưa hoặc mặt đường trơn trượt, cần tăng khoảng cách nhiều hơn bình thường để hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn.

2. Quan sát gương liên tục thay vì chỉ nhìn phía trước

Nhiều người mới lái thường tập trung quá nhiều vào phần đường trước mặt mà quên quan sát hai bên và phía sau xe. Thói quen kiểm tra gương chiếu hậu thường xuyên sẽ giúp người lái chủ động hơn khi chuyển làn, quay đầu hoặc xử lý tình huống bất ngờ.

Trước khi chuyển hướng hoặc phanh gấp, hãy tập thói quen nhìn gương để nắm được vị trí các phương tiện xung quanh, đặc biệt là xe máy di chuyển trong điểm mù.

3. Không đánh lái hoặc phanh gấp khi hoảng loạn

Khi gặp tình huống bất ngờ, phản xạ của nhiều tài xế mới là đạp phanh mạnh hoặc đánh lái theo cảm tính. Điều này rất dễ khiến xe mất ổn định, đặc biệt ở tốc độ cao.

Thay vì phản ứng vội vàng, hãy cố gắng giữ chặt vô-lăng, giảm tốc từ từ và quan sát khoảng trống an toàn để xử lý. Việc giữ bình tĩnh trong vài giây đầu tiên thường quyết định khả năng tránh va chạm hiệu quả hay không.

4. Làm quen kích thước xe trước khi đi đường đông

Không ít người mới lái gặp khó khăn khi canh khoảng cách hai bên xe, quay đầu hoặc đỗ xe trong không gian hẹp. Vì vậy, trước khi di chuyển ở khu vực đông đúc, nên dành thời gian làm quen với kích thước xe tại những đoạn đường vắng hoặc bãi tập.

Việc hiểu rõ chiều dài, chiều rộng và bán kính quay đầu của xe sẽ giúp người lái tự tin hơn khi vào cua, lùi chuồng hoặc di chuyển qua những cung đường nhỏ hẹp.

5. Giữ tâm lý thoải mái khi lái xe

Tâm lý căng thẳng khiến người lái dễ mất tập trung và đưa ra quyết định thiếu chính xác. Với người mới, việc bị còi thúc phía sau hoặc gặp tình huống ùn tắc có thể tạo áp lực lớn khi cầm lái.

Thay vì cố chạy nhanh theo các xe khác, hãy duy trì tốc độ phù hợp, tập trung vào phần đường của mình và xử lý từng tình huống một cách bình tĩnh. Lái xe an toàn quan trọng hơn việc di chuyển nhanh.