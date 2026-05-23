Giám đốc Tình báo Mỹ từ chức 23/05/2026 05:39

(PLO)- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard thông báo bà sẽ từ chức vào cuối tháng 6, với lý do chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Ngày 22-5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard bất ngờ thông báo sẽ từ chức với lý do dành thời gian chăm sóc chồng bà được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp, theo hãng tin Reuters.

Bà Gabbard đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định từ chức trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục. Bà Gabbard sẽ chính thức rời khỏi vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ ngày 30-6.

Trong thư từ chức được đăng trên mạng xã hội X, bà Gabbard nói rằng bà "vô cùng biết ơn sự tin tưởng mà ông [Trump] dành cho tôi và cơ hội được lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia trong một năm rưỡi qua”.

Bà Gabbard viện dẫn việc chồng bà - ông Abraham Williams - gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.

"Tôi không thể nào yêu cầu anh ấy phải một mình đối mặt cuộc chiến này trong khi tôi tiếp tục đảm nhiệm vị trí đòi hỏi cao và tốn nhiều thời gian này" - bà Gabbard cho hay.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Aaron Lukas sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí của bà Gabbard.

Ông Trump ca ngợi bà Gabbard đã hoàn thành "một công việc tuyệt vời" nhưng vì chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương nên “bà ấy, một cách chính đáng, muốn ở bên cạnh ông ấy, giúp ông ấy hồi phục sức khỏe khi cả hai hiện đang cùng nhau chiến đấu một trận chiến khó khăn”.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với vấn đề này nói rằng Nhà Trắng đã áp lực buộc bà Gabbard phải từ chức. Trước đây, ông Trump đã từng ám chỉ những bất đồng với bà Gabbard về cách tiếp cận đối với Iran, nói rằng bà "mềm mỏng" hơn ông trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Davis Ingle cho biết trên mạng xã hội X rằng bà Gabbard từ chức vì chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh.

"Bà Tulsi Gabbard là một người yêu nước theo chủ nghĩa 'Nước Mỹ trước tiên', người đã phục vụ đất nước này một cách trung thành và xuất sắc trong 16 tháng qua” - ông Ingle ca ngợi.

Bà Gabbard sẽ là thành viên nội các mới nhất rời nhiệm sở, sau khi ông Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ - bà Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - bà Pam Bondi, cũng như sự ra đi của Bộ trưởng Lao động Mỹ - bà Lori Chavez-DeRemer.