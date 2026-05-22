Ukraine mở chiến dịch an ninh 'chưa từng có' gần biên giới Belarus 22/05/2026 06:19

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường tại các khu vực phía bắc giáp biên giới với Belarus.

Ngày 21-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các đơn vị khác thuộc Lực lượng Quốc phòng của nước này đã triển khai các biện pháp an ninh tăng cường tại các khu vực phía bắc giáp biên giới với Nga và Belarus, theo tờ Kyiv Post.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các biện pháp này được đưa ra theo quyết định của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Các biện pháp an ninh tăng cường đang được triển khai tại các tỉnh Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Volyn và Rivne.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine mô tả chiến dịch này là “chưa từng có” về quy mô, viện dẫn số lượng nhân lực và nguồn lực được triển khai dọc biên giới.

Các binh sĩ Ukraine trở về trại sau khóa huấn luyện vào tháng 2 ở Lipa (phía đông nam Ba Lan). Ảnh minh hoạ: Wojtek Radwanski/AFP)



Các biện pháp này, do Trung tâm Chống khủng bố của SBU điều phối và có sự tham gia của Cảnh sát Quốc gia, Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, sẽ đóng vai trò răn đe hiệu quả chống lại bất kỳ hành động hoặc hoạt động gây hấn của đối thủ.

Chiến dịch này bao gồm các hoạt động phản gián và chống phá hoại nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù. Các nhà chức trách Ukraine cho biết các biện pháp này cũng nhằm chống lại hoạt động phá hoại, thu thập thông tin tình báo và các hành động thù địch khác của các thế lực có liên hệ với Nga hoặc Belarus.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào miền bắc Ukraine, bao gồm tỉnh Chernihiv và thủ đô Kiev, đồng thời có khả năng lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến, theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Zelensky, Kiev cũng đang tìm cách gia tăng sức ép ngoại giao đối với Belarus và phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus không có ý định can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine trừ khi lãnh thổ Belarus bị tấn công, hãng thông tấn Belta đưa tin.

“Chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều này là không cần thiết, cả về mặt dân sự lẫn quân sự” - ông Lukashenko nói.

Tổng thống Lukashenko cho biết ông sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Zelensky “bất cứ lúc nào” tại Ukraine hoặc Belarus.

“Nếu ông [Zelensky] muốn nói chuyện, tham khảo ý kiến ​​hay bất cứ điều gì khác, chúng tôi luôn sẵn sàng. Bất cứ lúc nào, ở Ukraine hay Belarus, tôi đều sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận về các vấn đề trong quan hệ Belarus-Ukraine” - ông Lukashenko cho hay.