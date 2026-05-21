Mỹ có phát ngôn chú ý về Greenland 21/05/2026 12:09

Ngày 20-5, Đặc phái viên Mỹ tại đảo Greenland (lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) Jeff Landry nói rằng Washington cần tái thiết sự hiện diện tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, hãng AFP đưa tin.

“Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ đặt dấu chân trở lại Greenland” - ông Landry nói khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12-2025.

“Tôi nghĩ mọi người đã biết tổng thống muốn việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái triển khai nhân sự tại một số căn cứ ở Greenland. Greenland cần Mỹ” - ông nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ tại đảo Greenland - ông Jeff Landry. Ảnh: Gerald Herbert/THE TELEGRAPH

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với trên nhật báo Sermitsiaq của Greenland xuất bản ngày 20-5, ông Landry tiếp tục khơi dậy giấc mơ độc lập của Greenland.

“Tôi nghĩ có những cơ hội đáng kinh ngạc có thể giúp người Greenland chuyển từ phụ thuộc sang độc lập. Tôi nghĩ tổng thống Mỹ muốn thấy vùng lãnh thổ này trở nên độc lập về kinh tế. Và tôi cho rằng điều đó là khả thi ở đây” - ông Landry nói.

Đặc phái viên Landry đã tới thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 17-5. Ông không được mời chính thức và sự hiện diện của ông đã gây tranh cãi trên đảo.

Ông Landry đã gặp Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Mute Egede hôm 19-5. Ông Nielsen cho biết các cuộc trao đổi mang tính “xây dựng”, nhưng lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào… cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi”.

Vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, Washington từng có 17 cơ sở quân sự tại Greenland, nhưng đã dần đóng cửa theo thời gian và hiện chỉ còn một căn cứ duy nhất là Pituffik ở phía bắc hòn đảo. Theo các báo cáo truyền thông gần đây, Mỹ muốn mở thêm 3 căn cứ mới ở phía nam vùng lãnh thổ này.

Hiệp ước quốc phòng năm 1951, được sửa đổi vào năm 2004, đã cho phép Washington tăng cường triển khai binh sĩ và các cơ sở quân sự trên đảo, với điều kiện phải thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.

Ông Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì các lo ngại an ninh quốc gia, cho rằng nếu không có Mỹ, hòn đảo có nguy cơ rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga.

Các quan chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình. Ông Nielsen cũng từng khẳng định hòn đảo luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các bên, gồm cả Mỹ, để giải quyết những bất đồng.