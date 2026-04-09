Tổng thống Trump lên tiếng về NATO và Greenland sau cuộc gặp Tổng Thư ký Rutte 09/04/2026 10:00

(PLO)- Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Marck Rutte diễn ra theo hình thức kín và không có thông tin liệu ông Trump có rút Mỹ khỏi NATO hay không.

Ngày 8-4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Chiến dịch Epic Fury, những nỗ lực đang diễn ra do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được một kết thúc có hệ thống cho cuộc chiến Nga-Ukraine, và việc tăng cường phối hợp cũng như chuyển giao gánh nặng với các đồng minh NATO" – hãng tin Reuters dẫn lời Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng 1 tại Thụy Sĩ. Ảnh: Mandel Ngan/AFP

Sau cuộc họp kín với ông Rutte, ông Trump đã có những phát ngôn đầu tiên về các đồng minh NATO và nhắc đến đảo Greenland của Đan Mạch.

"NATO đã không có mặt khi chúng ta cần họ, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần họ lần nữa. Nhớ Greenland, cái vùng biển băng lớn, quản lý kém chất lượng đó!!!" – ông Trump viết trên Truth Social.

Giới quan sát đánh giá phát ngôn trên có phần nhẹ hơn những gì họ nghĩ khi trước đó ông Trump chỉ trích mạnh NATO vì đã không hưởng ứng lời kêu gọi của ông cùng lập liên minh hàng hải hộ tống tàu đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh chiến sự đang nổ ra giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, khiến Tehran đóng cửa eo biển này, cũng như việc các nước hạn chế cho lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ mình để tấn công Iran. Ông Trump thậm chí còn gọi NATO là con “hổ giấy” và thậm chí đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này.

Về Greenland, trước khi phát động cuộc chiến chống Iran, ông Trump từng nhiều lần đề cập chuyện để Mỹ sở hữu hòn đảo này của Đan Mạch. Việc Mỹ đe dọa chiếm giữ hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực từ thành viên NATO là một vấn đề then chốt gây bất ổn cho liên minh.

Phần mình, trao đổi với đài CNN sau cuộc gặp, ông Rutte nói rằng "đó là một cuộc thảo luận rất thẳng thắn, rất cởi mở”. Khi được hỏi nhiều lần liệu ông Trump có nói gì về việc liệu ông ấy có rút Mỹ khỏi liên minh hay không, ông Rutte đã không trả lời trực tiếp.

Ông Rutte - cựu thủ tướng Hà Lan, được mệnh danh là "người thì thầm với ông Trump" nhờ kỹ năng lấy lòng nhà lãnh đạo Mỹ khó đoán - đã vào Cánh Tây qua một cổng phụ và cuộc gặp của họ diễn ra kín đáo.

Sau cuộc họp kín với ông Trump, ông Rutte cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Rutte cũng có lịch gặp người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Pete Hegseth, trong thời gian ông ở Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đang xem xét một phương án khác là trừng phạt một số thành viên NATO mà ông cho là không hợp tác trong cuộc xung đột với Iran, bằng cách rút quân Mỹ khỏi các nước này.