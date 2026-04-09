Tổng thống Trump họp kín với Tổng thư ký NATO 09/04/2026 07:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong cuộc gặp mà ông Rutte mô tả là “cuộc gặp giữa những người bạn”.

Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp kín với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ), theo hãng tin AFP.

Chuyến thăm của ông Rutte diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nhà Trắng và liên minh khi ông Trump ngày 1-4 tuyên bố ông đang cân nhắc nghiêm túc việc rút Mỹ khỏi NATO.

Sau cuộc họp, ông Rutte đã khen ngợi ông Trump trước truyền thông dù không cho biết liệu nhà lãnh đạo Mỹ có thông báo về kế hoạch rời liên minh hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp hồi tháng 7-2025. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây là cuộc gặp giữa những người bạn” - ông Rutte nói với đài CNN. Người đứng đầu NATO cho biết ông “thực sự ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo của ông Trump” và tổng thống Mỹ đã để lại “di sản mang tính chuyển đổi” đối với liên minh.

Khi được hỏi về mức độ lo ngại về việc ông Trump rút Mỹ khỏi NATO, ông Rutte từ chối trả lời.

“Rõ ràng ông ấy thất vọng với nhiều đồng minh NATO, và tôi hiểu quan điểm đó” - ông Rutte thừa nhận.

Mỹ chưa thông tin về nội dung cuộc gặp.

Trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Rutte, Nhà Trắng cho biết khả năng Mỹ rút khỏi NATO có thể được bàn đến trong cuộc gặp.

“Đây là điều tổng thống đã từng đề cập, và tôi nghĩ ông sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này trong vài giờ tới với Tổng thư ký Rutte” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

“Thật đáng buồn khi NATO quay lưng với người dân Mỹ trong sáu tuần qua, trong khi chính người dân Mỹ đã tài trợ cho quốc phòng của họ” - bà Leavitt nói thêm.

Trước chuyến thăm Nhà Trắng, ông Rutte đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về Iran, xung đột Nga-Ukraine và trách nhiệm của NATO.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Chiến dịch Epic Fury của Mỹ ở Iran, các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm đạt được giải pháp đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, cũng như tăng cường phối hợp và chia sẻ gánh nặng với các đồng minh NATO” - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết.

Trong thời gian ở Washington, ông Rutte cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.