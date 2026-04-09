Ông Trump chọn Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ sang Pakistan đàm phán với Iran 09/04/2026 06:02

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với Iran, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào ngày 11-4.

Ngày 8-4, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào ngày 11-4, theo đài CNN.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử một phái đoàn do Phó Tổng thống JD Vance, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào sáng 11-4 theo giờ địa phương và “chúng tôi rất mong chờ các cuộc gặp trực tiếp này”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: WHITE HOUSE

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif trước đó đã mời các phái đoàn từ Mỹ và Iran tới đàm phán nhằm thảo luận về giải pháp cuối cùng cho chiến sự Trung Đông. Ông Sharif cho biết các phái đoàn sẽ đến Pakistan vào ngày 10-4.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, đại diện của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng có thể sẽ tham gia đàm phán.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng phái đoàn Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đại diện.

Iran và Mỹ đã đồng ý tạm dừng giao tranh trong hai tuần, đồng thời mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn ngay trong đêm, theo một thỏa thuận gấp rút vào phút cuối nhằm tránh nguy cơ bùng phát các đợt tấn công quy mô lớn mà ông Trump từng cảnh báo.

Thỏa thuận này được các chính trị gia trên toàn thế giới hoan nghênh, nhưng vẫn còn lo ngại về tình hình tại Lebanon, khi các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn và Iran đe dọa rút khỏi thỏa thuận để phản đối.