Cả ông Trump và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần

(PLO)- Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Iran đều tuyên bố chiến thắng sau khi hai nước đồng ý ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Sau khi cùng thông báo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, cả Mỹ và Iran đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua.

Trao đổi với hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận này là một "chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn" của nước Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social đầu ngày 8-4 (giờ Mỹ), ông Trump viết rằng Iran “đã chịu đủ” và mong muốn hòa bình. Ông Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng hòa bình tại Trung Đông, nhấn mạnh Mỹ sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cho rằng các bước chuẩn bị bao gồm cung cấp vật tư đầy đủ và giám sát tiến trình nhằm đảm bảo mọi việc suôn sẻ, đồng thời tin tưởng rằng đây có thể là “thời đại Vàng của Trung Đông”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động tích cực trong 2 tuần tới sẽ tạo điều kiện để Iran bắt đầu quá trình tái thiết, đồng thời đem lại cơ hội lớn về kinh tế cho khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Phần mình, Iran cũng coi thỏa thuận ngừng bắn là một thắng lợi. Nước này cho biết đã đồng ý tham gia bàn đàm phán với Washington (dự kiến bắt đầu vào ngày 10-4 tại Pakistan) nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột.

"[Mỹ] đã phải chịu một thất bại không thể chối cãi, mang tính lịch sử và nặng nề trong cuộc chiến nhằm vào nhà nước Iran. Iran đã giành được một chiến thắng vĩ đại" - thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh.

Nhà Trắng cho biết Israel cũng đã chấp thuận lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ làm theo chủ trương của Mỹ, tuy nhiên khẳng định thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm Lebanon.

Phía Tel Aviv cho biết đã ngưng không kích vào Iran kể từ khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương). Tuy nhiên trong ngày 8-4, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon, đồng thời đưa ra cảnh báo sơ tán đối với cư dân tại một tòa nhà gần thành phố Tyre ở miền Nam. Truyền thông nhà nước Lebanon cũng đưa tin về các cuộc không kích mới.

Theo kênh Channel News Asia, giá dầu đã giảm mạnh xuống dưới mức 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 8-4, trong khi thị trường chứng khoán đồng loạt khởi sắc sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Các nhà giao dịch ngoại tệ theo dõi tỉ giá USD/won cùng chỉ số KOSPI tại phòng giao dịch ngân hàng Hana (Seoul) ngày 8-4. Ảnh: AFP

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn chốt phiên giảm 13,8%, lùi về mức 94,27 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 15,4% xuống còn 95,55 USD/thùng. Dù vậy, cả 2 mặt hàng dầu tiêu chuẩn này vẫn cao hơn nhiều so với mức trước khi chiến sự nổ ra.

Tại thị trường châu Á, chỉ số chứng khoán Seoul (Hàn Quốc) tăng 6,9% và Tokyo (Nhật) tăng 5,4%. Các thị trường Đài Bắc và Mumbai (Ấn Độ) cũng lần lượt cộng thêm hơn 4% và 3,8%.

Sàn Hong Kong tiến thêm hơn 3%. Cùng chung đà tăng mạnh còn có các sàn giao dịch tại Sydney, Thượng Hải, Bangkok, Manila, Jakarta, Singapore và Wellington.

Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán tăng gần 4% ngay trong đầu phiên giao dịch, trong khi các hợp đồng tương lai trên Phố Wall cũng dự báo mức tăng từ 2,5% đến 3,2%.