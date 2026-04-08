Phản ứng Israel khi Mỹ và Iran ngừng bắn 08/04/2026 07:40

(PLO)- Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết giới chức Israel đang hết sức lo ngại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời Mỹ - Iran, song vẫn "miễn cưỡng" tuân thủ theo định hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đài CNN tối 7-4 (giờ Mỹ) dẫn một nguồn thạo tin từ Israel cho biết giới chức Israel đang lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ đã đạt được với Iran.

Theo nguồn tin này, Israel sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, đi theo định hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra trong tâm thế miễn cưỡng. Israel vẫn còn nhiều mục tiêu trong danh sách và nhiều mục đích mà họ muốn đạt được thông qua các hành động quân sự tại Iran, nguồn tin nói thêm.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Israel đến nay chưa đưa ra tuyên bố chính thức thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, khi được CNN hỏi hồi giữa tháng 3, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu từ chối trả lời liệu Israel có dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu ông Trump đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nước Cộng hòa Hồi giáo hay không.

Tuy vậy, ông Netanyahu thừa nhận ông Trump là “nhà lãnh đạo” và là “đồng minh” của mình.

“Cuối cùng, Tổng thống Trump sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình. Tôi có tôn trọng những quyết định đó không? Có, tôi tôn trọng” - ông Netanyahu nói với CNN trong cuộc họp báo ngày 18-3.