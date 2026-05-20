Tổng thống Croatia từ chối phê chuẩn đại sứ mới của Israel 20/05/2026 08:31

Tổng thống Croatia - ông Zoran Milanovic đã từ chối phê chuẩn đại sứ mới của Israel tại Croatia do “các chính sách mà chính quyền Israel hiện tại đang theo đuổi”, theo kênh Al Jazeera.

“Đại sứ được đề cử của Nhà nước Israel chưa nhận được và cũng sẽ không nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Cộng hòa Zoran Milanović” - văn phòng tổng thống cho biết trong một tuyên bố hôm 18-5.

Ông Milanovic, người nhiều lần chỉ trích cuộc chiến của Israel tại Gaza, cho biết trước đây ông tránh bình luận công khai về vấn đề này theo thông lệ ngoại giao, nhưng hiện nay cho rằng Israel đã phá vỡ “quy tắc bất thành văn” khi công bố đại sứ được đề cử trước khi nhận được sự chấp thuận.

Ông cũng cho rằng “việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận các đại sứ được đề cử là quyền chủ quyền” của tổng thống.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ đang làm việc với phía Croatia để “giải quyết vấn đề liên quan vị thế của đại sứ tiếp theo của Israel tại Zagreb”, theo tờ The Times of Israel.

Căng thẳng giữa Croatia và Israel đã âm ỉ trong bối cảnh Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Gaza và trên khắp Trung Đông.

Hồi tháng 2, ông Milanovic tuyên bố các thành viên lực lượng vũ trang Croatia sẽ không hợp tác với quân đội Israel “do những hành động không thể chấp nhận được và sự chà đạp chưa từng có” đối với luật nhân đạo quốc tế.

Tháng 3, nhà lãnh đạo Croatia lên án cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran, cho rằng mong muốn thay đổi chính quyền tại Tehran có thể dẫn tới “thiệt hại kinh tế” và những hệ lụy lâu dài.

Ông Nissan Amdur được dự định thay thế Đại sứ Gary Koren, người kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 5. Theo hãng tin Israel Ynet, ông Amdur giờ sẽ tới Croatia với tư cách đại biện lâm thời - vị trí không cần sự phê chuẩn của tổng thống.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Croatia một tổng thống từ chối phê chuẩn một đại sứ.