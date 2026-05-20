Xăng E10 bắt đầu bán đại trà, xăng A95 sắp biến mất 20/05/2026 06:26

(PLO)- Các doanh nghiệp từ cung ứng nguyên liệu cho đến phân phối, bán lẻ cho biết đã sẵn sàng dừng bán xăng A95, chuyển sang bán xăng sinh học E10 trên thị trường toàn quốc.

LTS : Từ ngày 1-6-2026, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào một bước ngoặt mang tính lịch sử khi xăng khoáng nguyên chất RON95 (gọi tắt là A95) - loại nhiên liệu phổ biến lâu nay chính thức dừng lưu hành. Thay thế hoàn toàn xăng A95 là xăng sinh học E5 và E10.

Chủ trương này được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Tuy vậy, để chủ trương này đi vào thực tế vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 nêu rõ kể từ ngày 1-6, loại xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai bán trên phạm vi toàn quốc, thay thế xăng A95. Hiện nay dù chưa đến thời hạn bắt buộc kinh doanh xăng E10 nhưng các đơn vị lớn như Petrolimex, PVOIL… đã chủ động thực hiện lộ trình này sớm hơn kế hoạch.

Với mạng lưới hàng ngàn điểm bán, các doanh nghiệp (DN) trên phải triển khai theo phương thức cuốn chiếu. Cách làm này giúp đơn vị đảm bảo tốt các yếu tố về logistics và kỹ thuật để kịp tiến độ đề ra.

Sẵn sàng đưa E10 ra thị trường

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - công ty đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước vừa thông báo hệ thống cửa hàng xăng dầu của tập đoàn đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4-2026. Đến ngày 15-5, hệ thống này đã đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20-5.

Thực tế từ tháng 8-2025, tập đoàn này đã bán thí điểm xăng sinh học E10 tại TP.HCM và Hà Nội. Sau thời gian hơn tám tháng bán xăng E10 tại TP.HCM, đại diện Petrolimex khẳng định “thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người sử dụng liên quan đến chất lượng”.

Từ tháng 8-2025, Petrolimex tiên phong thí điểm bán xăng sinh học E10 tại 36 cửa hàng xăng dầu trực thuộc ở khu vực TP.HCM.

Ông lớn xăng dầu này cũng cho biết sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu. Điều này cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người sử dụng, đặc biệt trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000-4.000 m3/ngày.

Ông lớn xăng dầu PVOIL cũng thông tin từ ngày 15-5 đã chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoàn tất việc rà soát và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường.

Song song đó, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh. Đối với lượng xăng khoáng A95 còn tồn tại các cửa hàng, công ty cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục bán hết trước khi chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10.

“Tính đến ngày 13-5, đã có 715 cửa hàng xăng dầu của công ty bán xăng E10. Kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên xe” - đại diện PVOIL khẳng định.

Ráo riết chuẩn bị nguyên liệu

Theo Petrolimex, hiện tập đoàn có bảy điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc. Đối với nguồn ethanol, tập đoàn đã chuẩn bị gần 40.000 m3 từ tháng 4-2026 và đưa về các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng pha chế xăng E10.

Ngoài sản phẩm E10 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Petrolimex hiện cũng phân phối xăng E10 đạt chuẩn Euro 5. Trong thời gian tới, DN sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Ngoài xăng E10, xăng E5 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng đến hết năm 2030.

“Tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế. Đối với xăng khoáng, tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỉ lệ trên 80%” - đại diện Petrolimex thông tin.

Là một trong những đơn vị tiên phong đưa xăng E10 ra thị trường sớm hơn lộ trình, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, cũng cho biết: PVOIL đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10 từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế tồn chứa đến mạng lưới phân phối.

“Chúng tôi đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ” - ông nhấn mạnh.

Toàn bộ cây xăng cả nước chỉ bán xăng E10 Ngày 15-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương tiếp tục có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1-6. Theo đó, xăng không chì phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030. “Các đơn vị tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E10 trong hệ thống kinh doanh từ thương nhân đầu mối, phân phối, cửa hàng bán lẻ” - công văn nêu rõ. Theo Bộ Công Thương, nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là sắn lát khô. Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp khác. Xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống A95.

Phải nhập nhiều sắn, ngô… làm nguyên liệu

Với tư cách là nhà sản xuất ethanol, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xanh Việt Nam, nhấn mạnh: Khi xăng E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1-6 tới đây, dự báo nhu cầu ethanol sẽ tăng lên rất nhiều. Trước thực tế trên, công ty đang vận hành nhà máy tại Đồng Nai với công suất đáp ứng khoảng 5%-6% nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, công ty hợp tác với nhà máy khác tại Dung Quất, Quảng Ngãi có công suất thiết kế khoảng 10% nhưng hiện tại cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 5%-6%.

“Dự kiến đến cuối năm, khi Nhà máy Dung Quất hoàn thiện và chạy hết công suất, tổng cộng hai nhà máy của chúng tôi có thể đáp ứng khoảng 16%-17% nhu cầu thị trường” - ông Tuấn thông tin.

Đối với nhà sản xuất ethanol khó khăn nhất vẫn là nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Gần như tất cả nhà máy đang sử dụng hai nguồn nguyên liệu chính là ngô và sắn. Đối với nguồn sắn, doanh nghiệp vừa mua trong nước và nhập từ Lào, Campuchia. Đối với nguồn ngô đa số là nhập khẩu từ Argentina, Brazil và Mỹ nên ổn định và số lượng gần như không giới hạn.

“Điểm khác biệt của nhà máy sản xuất ethanol của chúng tôi là tận dụng tối đa các phụ phẩm trong quá trình sản xuất như khí CO 2 và bã ngô, bã sắn. Công ty đã đầu tư công nghệ để khai thác triệt để, giúp giảm giá thành sản xuất cồn, từ đó tăng sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu” - ông Tuấn chia sẻ.

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm Ông Tấn Văn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai, cho biết từ ngày 15-5, các đầu mối xăng dầu lớn như PVOIL, Saigon Petro thông báo sẽ đồng loạt xuất bán xăng E10 cho các đại lý bán lẻ. Tại Đồng Nai, các DN đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để thực hiện theo lộ trình của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh. Theo ông Phụng, một trong những khó khăn hiện nay là việc vệ sinh bồn bể để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10. Do đơn vị chuyên ngành không thể đáp ứng hết nhu cầu nên các DN phải chủ động thực hiện. “Mỗi DN phải tự làm theo hiểu biết để kịp tiếp nhận xăng E10 đúng thời điểm. Chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chỗ nào chưa ổn sẽ điều chỉnh ngay” - ông Phụng nói. Xăng khoáng nguyên chất A95 sẽ biến mất hoàn toàn Xăng A95 là loại nhiên liệu cao cấp dành cho xe tay ga, ô tô và các loại động cơ có tỉ số nén cao. Loại xăng này trở thành xăng khoáng chủ lực còn lại sau khi A92 bị khai tử. Tuy nhiên, theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1-6-2026 toàn bộ xăng khoáng phải được phối trộn thành xăng E10 trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc xăng khoáng nguyên chất A95 sẽ biến mất khỏi thị trường sau gần 21 năm gắn bó với người sử dụng. Đây được xem là cuộc chuyển đổi nhiên liệu lớn nhất của thị trường xăng dầu nội địa kể từ sau đợt khai tử xăng pha chì vào năm 2000. Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, thực hiện theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, thị trường sẽ không còn xăng khoáng thuần túy từ ngày 1-6, tạo điều kiện thuận lợi hơn để E10 đi vào thực tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có đầy đủ đánh giá về chất lượng và khả năng sử dụng của xăng sinh học nên việc triển khai E10 là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hóa thạch ngày càng chịu áp lực lớn. “Việc này vừa đáp ứng mục tiêu môi trường, vừa góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Người sử dụng được kỳ vọng sẽ đón nhận sản phẩm với tâm thế tích cực” - ông Bảo nhấn mạnh.