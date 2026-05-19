Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý 19/05/2026 17:35

(PLO)- Bộ Tài chính điều chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh từ Chi cục Hải quan khu vực II về Chi cục Hải quan khu vực XV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1179 về việc tổ chức, triển khai hoạt động của Cục Hải quan.

Cụ thể, theo Quyết định, Bộ Tài chính điều chuyển Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh từ Chi cục Hải quan khu vực II sang Chi cục Hải quan khu vực XV.

Công chức hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất soi chiếu hàng hoá xuất nhập cảnh.

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức triển khai hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực XV theo đúng quy định, bảo đảm thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Theo Bộ Tài chính, động thái này nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách và hoạt động chuyển phát nhanh tại khu vực phía Nam tiếp tục gia tăng, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18-5-2026.