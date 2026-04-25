Hải quan thông quan 24/7 dịp nghỉ lễ, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa 25/04/2026 08:06

Ngày 24-4, Cục Hải quan đã có văn bản thông báo tới các đơn vị thuộc Cục Hải quan về việc triển khai các công việc trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4 & 1-5.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong kỳ nghỉ lễ; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đặt ở mức cao trong dịp này. Chi cục Điều tra chống buôn lậu cùng các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng để kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan yêu cầu duy trì chế độ trực 24/7 trong toàn ngành; bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện để xử lý công việc.

Cùng với đó, tăng cường quán triệt, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Đặc biệt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một điểm đáng lưu ý khác, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực 24/7 trong toàn ngành; bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện để xử lý công việc kịp thời, thông suốt, không để chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, ngay sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị cần khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đảm bảo tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của Cục Hải quan.