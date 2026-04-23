Thông quan lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam vào Australia 23/04/2026 10:48

(PLO)- Lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam vừa được xuất khẩu sang Australia, đánh dấu bước tiến trong mở cửa thị trường và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe.

Sáng 23-4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết lô hàng 940,5 kg bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không vừa được thông quan xuất khẩu sang thị trường Australia.

Sau khi nhập khẩu, lô bưởi sẽ được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market, nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Sau lô hàng này, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được thông quan vào thị trường Australia đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình mở cửa thị trường đối với trái cây tươi Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới.

“Sự kiện này là kết quả của quá trình đàm phán mở cửa thị trường giữa Việt Nam và Australia. Đồng thời là minh chứng cho năng lực tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tổ chức chuỗi cung ứng của ngành hàng bưởi Việt Nam”, Cục này đánh giá.

Lô hàng bưởi đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Australia được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics.

Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics, nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu.

Theo quy định của Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Australia thực hiện.

Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các chứng từ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng.

Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu ngẫu nhiên tiến hành kiểm tra kiểm dịch thực vật, với quy mô lấy mẫu tùy theo kích thước lô hàng, có thể lên tới 600 quả đối với lô hàng lớn, nhằm đảm bảo độ tin cậy trong việc phát hiện rủi ro an toàn sinh học.

Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn sinh học, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Australia. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Australia và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.