Biến 'mỏ vàng' ẩm thực Việt Nam thành điểm nhấn thu hút khách toàn cầu 13/06/2026 06:00

Từ những sao Michelin ngày càng nhiều, các giải thưởng quốc tế danh giá đến thành tích nổi bật của đội ngũ đầu bếp Việt Nam, ẩm thực Việt đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Không chỉ là niềm tự hào văn hóa, ẩm thực còn được xem là động lực mới thúc đẩy tăng trưởng du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Từ Michelin đến những đấu trường ẩm thực quốc tế

Michelin vừa chính thức công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide (cẩm nang ẩm thực danh giá bậc nhất thế giới) Việt Nam 2026 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Năm nay, cẩm nang ẩm thực danh giá giới thiệu tổng cộng 193 cơ sở ăn uống, gồm 11 nhà hàng đạt một sao Michelin, 72 địa điểm Bib Gourmand và 110 cơ sở Michelin Selected.

Theo ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, sau bốn năm đồng hành, Việt Nam đã chuyển mình từ một điểm đến ẩm thực mới mẻ thành một quốc gia tự tin khẳng định bản sắc riêng. Ông Gwendal Poullennec đặc biệt ấn tượng với thế hệ đầu bếp trẻ được đào tạo ở nước ngoài nhưng lựa chọn trở về quê hương để sáng tạo những món ăn dựa trên nguyên liệu bản địa, ký ức văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Năm nay, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin. Đây cũng là lần đầu tiên tổng số nhà hàng đạt sao Michelin tại Việt Nam vượt qua mốc một chữ số kể từ khi Michelin Guide đặt chân đến đây.

Bên cạnh sự ghi nhận từ Michelin Guide, ẩm thực Việt Nam cũng liên tục ghi dấu trên các bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế. Đáng chú ý, Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực và Món ngon Saigontourist Group đã trở thành lễ hội duy nhất của Việt Nam giành chiến thắng kép tại World Culinary Awards 2025 với hai hạng mục “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới”.

Không chỉ vậy, năng lực của đội ngũ đầu bếp Việt Nam cũng đang được khẳng định tại các sân chơi nghề nghiệp hàng đầu thế giới. Mới đây, đội tuyển đầu bếp Việt Nam xuất sắc lọt Top 8 toàn cầu và giành Huy chương Bạc tại Global Chefs Challenge Finals 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đây là niềm tự hào lớn của ngành du lịch và ẩm thực Việt Nam. Việc chinh phục được những giám khảo quốc tế khó tính cho thấy ẩm thực Việt sở hữu sức hút đặc biệt, đồng thời phản ánh trình độ chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ đầu bếp trong nước. Tài năng, sự sáng tạo cùng tinh thần gìn giữ bản sắc đã giúp thế hệ trẻ khẳng định vị thế của ẩm thực Việt trên trường quốc tế.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (bìa trái) và bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM trao bằng khen cho hai đầu bếp đạt giải cao tại sân chơi ẩm thực thế giới.

Bà Khánh cho rằng những sân chơi quốc tế như Global Chefs Challenge chính là kênh quảng bá du lịch hiệu quả và nhanh chóng. Khi người đầu bếp bước ra thế giới, họ không chỉ mang theo kỹ năng nghề nghiệp mà còn mang theo trách nhiệm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp và đơn vị chuyên môn để xây dựng những chiến lược dài hạn hỗ trợ các tài năng trẻ tham gia các cuộc thi quốc tế. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành bếp mà còn thúc đẩy phong trào học nghề, tạo động lực cho thế hệ đầu bếp kế cận tiếp tục đưa ẩm thực Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Biến “mỏ vàng” ẩm thực thành động lực tăng trưởng du lịch

Theo đại diện Tập đoàn Sun Group, sự hiện diện của Michelin Guide đã góp phần đánh thức tiềm năng và giúp nền ẩm thực Việt Nam tỏa sáng mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Hương vị Việt không còn bị giới hạn trong khái niệm ẩm thực đường phố giá rẻ mà đang từng bước được nhìn nhận như những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, kể từ khi Michelin Guide có mặt tại Việt Nam, doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tại các đô thị trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng từ 15% đến hơn 20% mỗi năm. Lượng tìm kiếm toàn cầu liên quan đến ẩm thực cao cấp Việt Nam cũng tăng mạnh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định du lịch ẩm thực đang trở thành một trong những xu hướng phát triển bền vững của ngành du lịch. Nhiều địa phương đã chú trọng khai thác giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng để tạo dấu ấn riêng, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Từ các lễ hội ẩm thực vùng miền, không gian văn hóa truyền thống đến hệ thống nhà hàng và khu nghỉ dưỡng cao cấp, Việt Nam đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch ẩm thực đa dạng và giàu bản sắc.

Du lịch ẩm thực là một trong những xu hướng phát triển bền vững của ngành du lịch.

Theo ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Tổng Thư ký Liên chi Hội Đầu bếp Việt Nam, ẩm thực Việt được ví như một “mỏ vàng” cho phát triển du lịch. Sự đa dạng về nguyên liệu, phương thức chế biến cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền giúp ẩm thực trở thành một trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, cần có chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn. Theo ông Quỳnh, phát triển du lịch ẩm thực không nên chỉ dừng lại ở việc giới thiệu món ăn mà cần tạo được những điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thiết kế tour và truyền thông quảng bá. Mỗi địa phương cần xác định những món ăn đặc trưng và câu chuyện văn hóa riêng để hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn độc đáo.

Ông Quỳnh cũng cho rằng Việt Nam cần một chương trình quảng bá ẩm thực tầm quốc gia với định hướng xuyên suốt, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tập trung nguồn lực quảng bá ra thế giới. Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành cần nghiên cứu sâu hơn về giá trị văn hóa và ẩm thực bản địa để xây dựng các hành trình chuyên biệt dành cho nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm cao.

Theo các chuyên gia du lịch, với đà thăng hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế cùng sự đầu tư ngày càng bài bản từ doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức nghề nghiệp, ẩm thực Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của du lịch quốc gia. Không chỉ là câu chuyện của món ăn, đây còn là hành trình đưa văn hóa Việt lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch thế giới.