TP.HCM ra mắt 'hộ chiếu ẩm thực' cho khách trải nghiệm, nhận quà từ ngành du lịch TP 19/08/2025 12:05

(PLO)- Ngành du lịch TP.HCM đẩy mạnh nhiều giải pháp kích cầu, trong đó điểm nhấn là chương trình “hộ chiếu ẩm thực” nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Sáng 19-8, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kích cầu du lịch năm 2025, giới thiệu nhiều chương trình mới nhằm thu hút và mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, TP sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ phong phú, thuận tiện, giúp hành trình khám phá trở nên dễ dàng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn riêng.

Chính sách miễn thị thực cùng chuỗi hoạt động kích cầu quốc gia cũng là lời mời gọi du khách đến trải nghiệm một siêu đô thị thân thiện, trẻ trung và sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị kích cầu du lịch TP.HCM. Ảnh: TT.

Ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2025 đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu đạt 290.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, dự kiến Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Foody (ShopeeFood) triển khai chương trình “Hộ chiếu ẩm thực” - một công cụ tương tác thông minh hỗ trợ du khách khám phá và check-in hành trình ẩm thực đặc sắc của TP.

Trong “hộ chiếu”, các địa chỉ ẩm thực đạt tiêu chuẩn được giới thiệu như một bản đồ trải nghiệm. Mỗi lần thưởng thức tại một điểm trong danh sách, du khách sẽ được ghi nhận và có thể báo về các đầu mối của Sở Du lịch để đổi những phần quà tri ân hấp dẫn.

Song song, nhiều tour ẩm thực chuyên đề và cẩm nang ẩm thực (tái bản năm 2025 dưới dạng in và điện tử) sẽ giới thiệu các món truyền thống, đặc sản và trải nghiệm mới lạ.

Sự ra mắt đồng bộ của “Hộ chiếu ẩm thực”, tour chuyên đề và cẩm nang ẩm thực được kỳ vọng góp phần định vị TP.HCM là thiên đường ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

TP.HCM ra mắt “Hộ chiếu ẩm thực”. Ảnh: TT.

Tại sự kiện, Sở Du lịch ký kết hợp tác với Traveloka Việt Nam triển khai chiến dịch quảng bá TP.HCM trên nền tảng số, kèm gói ưu đãi hơn 4 tỉ đồng e-voucher cho khách đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Hệ sinh thái du lịch đồng hành gồm hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, spa… mang đến dịch vụ toàn diện từ lưu trú, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, nhấn mạnh TP.HCM có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch mới như MICE, y tế, mua sắm, du lịch biển. Sự hợp tác lần này sẽ giúp thương hiệu du lịch thành phố hiện diện nổi bật hơn trên bản đồ quốc tế, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm dễ dàng, thuận tiện nhờ dịch vụ và công nghệ hiện đại.

Với chuỗi chương trình kích cầu du lịch đến hết năm 2025, Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng, đưa TP trở thành điểm đến sôi động, cởi mở và sáng tạo. Thông điệp “Find your vibes - Tìm đúng chất, chạm đúng cảm” sẽ tiếp tục lan tỏa, thôi thúc du khách trong và ngoài nước khám phá một TP.HCM trẻ trung, tràn đầy hứng khởi.