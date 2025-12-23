Hợp tác khai thác du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Bạch Mã 23/12/2025 15:33

(PLO)- Việc đưa vào hoạt động các tour du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã không chỉ thu hút du khách yêu thích khám phá mà còn góp phần định vị nơi đây trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm có chiều sâu.

Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được đánh giá cao về tiềm năng du lịch nhờ vị trí giao thoa khí hậu Bắc-Nam và sự đa dạng sinh học với hàng nghìn loài động thực vật, hai điểm nhấn cảnh quan quan trọng là đỉnh Bạch Mã cao 1.450m và thác Đỗ Quyên.

Với độ cao gần 400m, Đỗ Quyên là một trong những thác nước cao và ấn tượng nhất khu vực, là tài nguyên quý giá để phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã và đại diện Công ty Jungle Boss ký kết hợp đồng hợp tác liên kết giai đoạn II tại TP. Huế. Ảnh: CTV

Vừa qua, Công ty TNHH Jungle Boss và Vườn quốc gia Bạch Mã đã ký kết hợp tác giai đoạn II nhằm phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại đây, nổi bật là tour chinh phục đỉnh cao mạo hiểm thác Đỗ Quyên.

Tại lễ ký kết, đại diện hai bên đã thống nhất định hướng phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị tài nguyên rừng. Đây là bước đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng của một trong những vườn quốc gia có hệ sinh thái đa dạng bậc nhất miền Trung.

Tour du lịch chinh phục thác Đỗ Quyên tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: CTV

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn II, Jungle Boss sẽ phối hợp với Vườn quốc gia để nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, mạo hiểm và sinh thái. Các hoạt động này được cam kết thực hiện theo hướng an toàn, có kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo tồn.

Mục tiêu của sự hợp tác không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn hướng đến tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và các giá trị văn hóa bản địa.