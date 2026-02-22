Ngành du lịch đón tín hiệu vui ngay từ đầu năm 2026 22/02/2026 10:27

(PLO)- Ngành du lịch Việt Nam ghi nhận sự khởi đầu đầy hứng khởi trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 với lượng khách và nhu cầu trải nghiệm tăng trưởng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 khởi động một năm mới đầy hứng khởi cho ngành du lịch Việt Nam khi nhu cầu du xuân, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa tăng mạnh.

Từ đô thị lớn như TP.HCM đến các địa phương ven biển, miền núi, lượng khách ghi nhận mức tăng ấn tượng, cho thấy sức phục hồi rõ nét của thị trường. Xu hướng dịch chuyển từ “đi chơi Tết” sang “du lịch trải nghiệm Tết” ngày càng rõ ràng.

Lượng khách và nhu cầu trải nghiệm tăng mạnh

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bức tranh du lịch tại nhiều địa phương ghi nhận gam màu tươi sáng với mức tăng trưởng rõ nét cả về lượng khách lẫn nhu cầu trải nghiệm.

Đại diện Đặc khu Côn Đảo cho biết trong bốn ngày cao điểm từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, địa phương đón khoảng 5.350 lượt khách trong nước và quốc tế; riêng mùng 3 Tết đạt đỉnh với gần 2.400 lượt.

Kỳ nghỉ kéo dài cùng thời tiết khô ráo, mát mẻ đã đưa Côn Đảo trở thành điểm đến được ưu tiên cho các chuyến đi xa, nhất là các hoạt động tham quan biển và tour rừng, biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Tại Vũng Tàu, không khí du xuân diễn ra sôi động. Ngày mùng 4 Tết, lượng khách tiếp tục đổ về đông khiến nhiều trục đường trung tâm ùn ứ kéo dài. Tính chung dịp Tết, địa phương này đón gần 150.000 lượt khách đến tắm biển, tham quan và nghỉ dưỡng.

Các điểm đến du lịch trên cả nước luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: THU TRINH.

Ở góc độ doanh nghiệp, mùa cao điểm năm nay ghi nhận mức phục vụ lớn. Vietravel cho biết đã phục vụ hơn 200.000 lượt khách trên các hành trình du xuân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, lượng kiều bào về nước đón Tết kết hợp du lịch tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng sum họp gia đình gắn với trải nghiệm ngày càng phổ biến.

Cơ cấu thị trường Tết cho thấy sự phân bổ khá cân bằng: tour nội địa chiếm 42%, tour nước ngoài chiếm 58%; nhóm hành trình 4-6 ngày được ưa chuộng nhờ phù hợp quỹ thời gian và vẫn đảm bảo chiều sâu trải nghiệm. Với tour quốc tế, các tuyến châu Á tiếp tục giữ ưu thế, nổi bật là Đông Nam Á và Tây Nam Á như Thái Lan, Bhutan, Ấn Độ, bên cạnh những điểm đến quen thuộc gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tại TP.HCM, Saigontourist Group tổ chức chương trình chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến thành phố, kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt và tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ, tạo điểm nhấn cho không khí đầu năm.

Nhận định về xu hướng du lịch Tết 2026, ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam, cho rằng hành vi du lịch ngày càng đa dạng, từ lựa chọn đi sớm để tránh cao điểm đến ưu tiên các chuyến quốc tế ngắn ngày.

Trong khi đó, khảo sát của Agoda cho thấy mức độ quan tâm của du khách Việt đối với du lịch nội địa tăng khoảng 50% so với năm trước; đồng thời nhu cầu du lịch gia đình từ các thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc… đến Việt Nam cũng tăng gần 30%.

Xúc tiến quảng bá đi trước một bước

Trong cao điểm Tết, các doanh nghiệp lữ hành và điểm đến tại TP.HCM tập trung chuẩn hóa trải nghiệm và tăng cường điều phối vận hành. Các đơn vị chủ động rà soát quy trình, siết chặt phối hợp với đối tác hàng không, lưu trú để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Sự chuẩn bị bài bản ngay từ đầu năm được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2026 đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỉ đồng.

Du lịch Việt Nam ghi nhận sự khởi đầu đầy hứng khởi trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THU TRINH.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho biết Tết và các kỳ nghỉ lễ lớn luôn là giai đoạn ngành duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Năm nay, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị sớm về sản phẩm, dịch vụ và nhân sự để đáp ứng nhu cầu dự báo tăng mạnh.

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Tết Nguyên đán 2026 diễn ra trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng và mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.

Trên nền tảng đó, ngành du lịch thành phố xây dựng các chương trình du lịch, văn hóa có mốc thời gian cố định hằng năm, giúp du khách dễ tiếp cận thông tin và chủ động kế hoạch. Sản phẩm Tết Bính Ngọ vì thế được thiết kế đồng bộ giữa các khu vực, chú trọng nâng chất lượng và tạo dấu ấn khác biệt.

Du lịch TP.HCM đang chuyển mình nhanh theo hướng chất lượng, bền vững và trải nghiệm đa chiều: không chỉ chú trọng lượng khách mà còn nâng chuẩn dịch vụ, mở rộng thị trường, đặc biệt tại châu Á và châu Âu, cùng với tăng cường kết nối trong nước – quốc tế và đẩy mạnh xúc tiến toàn cầu.

Ngành du lịch Việt Nam bứt phá với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ảnh: THU TRINH.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác xúc tiến, quảng bá phải đi trước một bước, chuyển từ đơn lẻ sang liên kết chiến lược dài hạn.

Nền tảng tạo dựng trong năm 2025 khẳng định công tác xúc tiến đã trở thành trụ cột chiến lược. Điều này tạo thế và lực để du lịch Việt Nam tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.