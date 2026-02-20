Gần 400.000 lượt khách đến Tây Ninh trong 6 ngày Tết 20/02/2026 16:24

Ngày 20-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Tây Ninh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu, tạo đà khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Theo đó, từ ngày 14 đến 19-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón và phục vụ khoảng 395.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 400.000 lượt khách đến với Tây Ninh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh" CTV

Đáng chú ý, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 6 ngày Tết ước đạt hơn 365 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của ngành du lịch địa phương, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức, phục vụ du khách.

Nổi bật trong dịp Tết là Núi Bà Đen - điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái đặc trưng của tỉnh, khi đón khoảng 327.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Lượng khách đông nhưng các hoạt động tham quan, hành hương vẫn diễn ra an toàn, trật tự.

Núi Bà Đen một trong những điểm thu hút nhiều nhất khách du lịch đến với Tây Ninh. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, nhiều khu, điểm du lịch khác như Long Điền Sơn, Chavi Garden, Happy Land, Vườn Thú Mỹ Quỳnh, Milan Farm, Vân Lại Viên và Làng Nổi Tân Lập cùng các điểm du lịch nông nghiệp, trạm dừng chân, cơ sở mua sắm… đã thu hút khoảng 68.000 lượt khách.

Những kết quả tích cực ngay từ đầu năm 2026 được xem là nền tảng quan trọng để ngành du lịch Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.