Tehran rung chuyển; Iran mở đợt tấn công thứ 44; Còi báo động vang rền tại căn cứ NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ 13/03/2026 15:53

(PLO)- Israel không kích mạnh, Tehran rung chuyển; Còi báo động vang rền tại căn cứ NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ; IRGC tuyên bố mở đợt tấn công thứ 44 vào Israel và các mục tiêu quân sự Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Israel không kích mạnh, Tehran rung chuyển

. Ngày 13-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Không quân Israel đã tiến hành một đợt không kích mới “quy mô lớn” nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, theo tờ The Times of Israel.

Theo IDF, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Các phóng viên của hãng tin AFP tại Tehran cho biết đã nghe thấy một loạt vụ nổ mạnh làm rung chuyển thủ đô Iran.

Những tiếng nổ đặc biệt lớn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 13-3 (giờ địa phương), làm rung chuyển nhà của 2 phóng viên AFP ở khu vực phía bắc và trung tâm thành phố, cách nhau vài km.

Một người đàn ông thu dọn đồ đạc từ ngôi nhà bị hư hại do tên lửa Iran phóng trong đêm tại Zarzir (miền bắc Israel) ngày 13-3. Ảnh: Michael Giladi/ Flash90

Quân đội Israel cho biết trong ngày trước đó nhiều đợt không kích đã được tiến hành nhằm vào Tehran, Shiraz và Ahvaz, đánh trúng một số mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có một cơ sở sản xuất và lưu trữ tên lửa đạn đạo nằm dưới lòng đất.

Theo IDF, cơ sở ngầm tại Shiraz được Iran sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa đạn đạo “được dự kiến phóng về phía Israel”.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công nhiều cơ sở thuộc mạng lưới phòng không của Iran tại Tehran, bao gồm một “căn cứ chủ chốt”, cùng các cơ sở sản xuất vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không và linh kiện tên lửa đạn đạo.

Ở Ahvaz, IDF cho biết đã không kích một số trụ sở của các cơ quan thuộc chính quyền Iran, trong đó có lực lượng bộ binh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng an ninh nội địa. Quân đội Israel nói rằng hàng chục binh sĩ Iran đang hoạt động tại các trụ sở bị tấn công.

. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn nhà nước Oman đưa tin 2 người đã thiệt mạng sau khi 1 máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ tại tỉnh Sohar.

Theo nguồn tin an ninh, chiếc UAV rơi xuống khu công nghiệp al-Awahi, khiến 2 lao động nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) thiệt mạng và một số người bị thương. Cơ quan này cũng cho biết một UAV khác đã bị bắn hạ tại tỉnh Sohar.

. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 1 UAV đang hướng tới Khu Ngoại giao tại thủ đô Riyadh, nơi đặt nhiều đại sứ quán nước ngoài.

Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X ngày 13-3, chiếc UAV “thù địch” đã bị đánh chặn khi đang tìm cách tiếp cận Khu Ngoại giao. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết thêm rằng 3 UAV khác cũng đã bị lực lượng nước này đánh chặn tại các khu vực khác trên lãnh thổ Saudi Arabia vào cùng thời điểm.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong liên quan các vụ việc nói trên, theo hãng tin Al Jazeera.

Còi báo động vang rền tại căn cứ không quân NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13-3, còi báo động đã vang lên tại căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một cơ sở quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nơi có quân đội Mỹ đồn trú, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Căn cứ Incirlik nằm gần thành phố Adana ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào về sự việc.

IRGC tuyên bố mở đợt tấn công thứ 44 vào Israel và các mục tiêu quân sự Mỹ

Các hãng truyền thông của Iran như Tasnim, IRNA, IRIB ngày 13-3 cùng dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã phát động đợt tấn công thứ 44 nhằm vào các vị trí quân sự của Israel và Mỹ trong khu vực.

Iran công bố video khai hỏa tên lửa trong đợt tấn công thứ 44 nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh. Nguồn: IRIB

Theo thông cáo của IRGC, các cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm tại miền bắc Israel, gồm Kiryat Shmona, Hadera và Haifa, cùng các mục tiêu khác trong khu vực. IRGC cũng cho biết chiến dịch nhắm tới Hạm đội 5 của Mỹ và một số căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công được thực hiện bằng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác và UAV tấn công.

Các loại vũ khí được nêu gồm tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr, tên lửa Emad, tên lửa Qadr, cùng tên lửa Kheibar-Shekan.

IRGC cho biết chiến dịch được tiến hành vào đêm 12-3. Theo thông cáo, các đòn tấn công cũng nhắm vào các khu vực ở phía tây Jerusalem, Tel Aviv và Eilat.