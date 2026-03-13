Phòng thủ khảm và người kế nhiệm thứ tư - Kế hoạch của Iran cho cuộc chiến lâu dài với Mỹ và Israel 13/03/2026 14:00

(PLO)- Iran đã xây dựng một học thuyết quân sự nhấn mạnh vào sức chịu đựng, kho dự trữ, phân quyền và chiến tranh tiêu hao, dựa trên khả năng rằng bên mạnh hơn cuối cùng có thể thấy cái giá của việc tiếp tục leo thang là quá cao.

Khi Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Tehran đã dành hai thập niên nghiên cứu các cuộc chiến tranh của Mỹ để xây dựng một hệ thống có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi thủ đô bị ném bom, ông ấy không chỉ mô tả năng lực chống chịu. Ông ấy đang phác thảo logic của học thuyết phòng thủ của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Trọng tâm của học thuyết này được các nhà chiến lược Iran gọi là “phòng thủ khảm phi tập trung”. Khái niệm này được xây dựng trên một giả định cốt lõi: trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ hoặc Israel, Iran có thể mất các chỉ huy cấp cao, các cơ sở quan trọng, mạng lưới liên lạc và thậm chí cả quyền kiểm soát tập trung, nhưng vẫn phải có khả năng tiếp tục chiến đấu.

Điều đó có nghĩa là ưu tiên của Iran không chỉ đơn thuần là bảo vệ thủ đô Tehran, hay thậm chí là bảo vệ lãnh tụ tối cao. Mà là bảo toàn khả năng ra quyết định, duy trì hoạt động của các đơn vị chiến đấu và ngăn chặn chiến tranh kết thúc bằng một đòn tấn công tàn khốc duy nhất. Theo nghĩa đó, quân đội Iran không phải xây dựng cho một cuộc chiến ngắn mà được thiết kế cho một cuộc chiến dài hơi.

Tranh tuyên truyền của Iran thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: MEHR NEWS

“Phòng thủ khảm” là gì?

“Phòng thủ khảm” là một khái niệm quân sự của Iran, gắn liền nhất với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đặc biệt là dưới thời chỉ huy của Tướng Mohammad Ali Jafari - người lãnh đạo lực lượng này từ năm 2007 đến năm 2019.

Ý tưởng của khái niệm này là tổ chức cấu trúc phòng thủ của nhà nước thành nhiều lớp khu vực và bán độc lập thay vì tập trung quyền lực vào một chuỗi chỉ huy duy nhất có thể bị tê liệt bởi một đòn tấn công chí mạng.

Theo mô hình này, IRGC, lực lượng Basij, các đơn vị quân đội chính quy, lực lượng tên lửa, lực lượng hải quân và các cấu trúc chỉ huy địa phương tạo thành các bộ phận của một hệ thống phân tán. Nếu một bộ phận bị tấn công, các bộ phận khác vẫn tiếp tục hoạt động. Nếu các lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt, chuỗi chỉ huy không sụp đổ. Nếu liên lạc bị gián đoạn, các đơn vị địa phương vẫn giữ được quyền lực và khả năng hành động.

Học thuyết này có hai mục tiêu chính: làm cho hệ thống chỉ huy của Iran khó bị phá vỡ bằng vũ lực, và làm cho chiến trường trở nên khó giải quyết nhanh chóng hơn bằng cách biến Iran thành một đấu trường nhiều tầng gồm phòng thủ chính quy, chiến tranh bất quy tắc, huy động lực lượng cục bộ và chiến tranh tiêu hao kéo dài. Đó là lý do tại sao tư duy quân sự của Iran không coi chiến tranh chủ yếu là cuộc đấu sức mạnh hỏa lực mà coi đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng.

Vì sao Iran lựa chọn mô hình này?

Sự chuyển hướng của Iran sang mô hình này được định hình bởi những biến động khu vực sau cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan năm 2001 và Iraq năm 2003. Sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền ông Saddam Hussein ở Iraq dường như đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tư duy chiến lược của Iran. Tehran đã chứng kiến ​​một nhà nước tập trung cao độ trông như thế nào khi đối mặt sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ: Cấu trúc chỉ huy bị tấn công, hệ thống bị phân mảnh và chế độ sụp đổ nhanh chóng.

Bài học Iran rút ra là: Thay vì xây dựng quân đội phụ thuộc nhiều hơn vào sự kiểm soát tập trung, Tehran đã chuyển sang mô hình phân tán. Thay vì cho rằng có thể sánh ngang với ưu thế quân sự thông thường của Mỹ hoặc Israel, Iran tập trung vào việc sống sót.

Học thuyết của Iran giả định rằng bất kỳ lực lượng xâm lược hoặc tấn công nào cũng sẽ có công nghệ quân sự thông thường, sức mạnh không quân và khả năng tình báo vượt trội hơn nhiều. Theo tư duy của Iran, câu trả lời không phải là đối đầu cân xứng. Mà là làm suy yếu lợi thế của kẻ thù, kéo dài xung đột và tăng chi phí tiếp tục cuộc xung đột.

Vận hành học thuyết trong chiến tranh

Trên thực tế, học thuyết này phân công các vai trò khác nhau cho các thể chế khác nhau.

Quân đội chính quy, hay Artesh, được kỳ vọng sẽ hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Các đơn vị thiết giáp, cơ giới và bộ binh đóng vai trò là tuyến phòng thủ ban đầu, có nhiệm vụ làm chậm bước tiến của kẻ thù và ổn định mặt trận. Các đơn vị phòng không, bằng cách sử dụng ngụy trang, đánh lừa và phân tán, cố gắng làm giảm tối đa ưu thế trên không của kẻ thù.

Các thành viên của lực lượng dân quân nữ Basij của Iran diễu hành trong một cuộc biểu tình chống Israel năm 2025. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Sau đó, IRGC và lực lượng Basij đảm nhận vai trò sâu hơn trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Nhiệm vụ của họ là biến cuộc chiến thành một cuộc chiến tiêu hao thông qua các hoạt động phi tập trung, phục kích, kháng cự địa phương, phá vỡ đường tiếp tế và các hoạt động linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau, bao gồm các trung tâm đô thị, núi non và các vùng hẻo lánh.

Quyền tự trị địa phương là trọng tâm của học thuyết này. Điều đó có nghĩa là chiến tranh có thể tiếp diễn từ cấp cơ sở ngay cả khi sự lãnh đạo từ cấp trên bị suy yếu.

Ngoài chiến sự trên bộ, lực lượng hải quân cũng đóng vai trò quan trọng thông qua các chiến thuật chống tiếp cận ở Vịnh Ba Tư và xung quanh Eo biển Hormuz. Nhiệm vụ của lực lượng này là làm cho việc di chuyển tự do trở nên nguy hiểm và tốn kém thông qua các tàu tấn công nhanh, thủy lôi, tên lửa chống hạm và mối đe dọa gây gián đoạn một trong những hành lang năng lượng nhạy cảm nhất thế giới.

Tiếp theo là mạng lưới khu vực rộng lớn hơn của Iran: các nhóm vũ trang đồng minh và lực lượng đối tác trên khắp Trung Đông, có vai trò mở rộng chiến trường và đảm bảo rằng bất kỳ cuộc chiến nào với Iran không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iran. Thay vì cho phép kẻ thù cô lập một mặt trận và phá hủy một cấu trúc chỉ huy, Iran tìm cách lan rộng chiến tranh theo thời gian, địa lý và nhiều tầng lớp xung đột.

Vai trò của thời gian

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của học thuyết này là yếu tố kinh tế cũng quan trọng không kém yếu tố quân sự. Ví dụ, một máy bay không người lái Shahed được ước tính có giá thành sản xuất lên đến hàng chục nghìn USD. Việc đánh chặn nó có thể tốn kém hơn rất nhiều khi tính đến tên lửa đánh chặn và các hệ thống phòng thủ tích hợp.

Sự bất đối xứng đó rất quan trọng vì nó biến thời gian thành một vũ khí chiến lược. Nếu một bên có thể sản xuất vũ khí giá rẻ với số lượng lớn trong khi buộc đối phương phải chi tiêu nhiều hơn để phòng thủ chống lại chúng, thì việc kéo dài chiến tranh trở thành một phương tiện gây áp lực. Mục đích không nhất thiết là giành chiến thắng bằng ưu thế chiến trường ngay lập tức. Mà là làm cho chi phí ngăn chặn mọi mối đe dọa trở nên không bền vững theo thời gian.

Đó là một lý do tại sao học thuyết quân sự của Iran nhấn mạnh vào sức chịu đựng, kho dự trữ, phân quyền và chiến tranh tiêu hao. Nó được xây dựng dựa trên khả năng rằng bên mạnh hơn cuối cùng có thể thấy cái giá của việc tiếp tục leo thang là quá cao.

“Người kế nhiệm thứ tư” là gì?

Biểu hiện rõ nhất của logic chiến tranh này nằm ở kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo. Trước khi bị hạ sát, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei được cho là đã chỉ thị các quan chức cấp cao của Iran đảm bảo rằng có nhiều người kế vị được chỉ định trước cho mỗi chức vụ quân sự và dân sự quan trọng. Con số được báo cáo lên tới bốn người thay thế cho mỗi vị trí cấp cao. Đó là nguồn gốc của ý tưởng về “người kế nhiệm thứ tư”.

Một bảng hiệu có hình ảnh các lãnh tụ tối cao Iran từ năm 1979 vào ngày 10-3. Ảnh: AFP

Mục đích không chỉ đơn thuần là chỉ định một người thừa kế ở vị trí cao nhất mà nhằm xây dựng các lớp kế vị trong toàn bộ hệ thống để việc ám sát, mất tích hoặc cô lập một nhà lãnh đạo sẽ không gây ra sự tê liệt hệ thống. Ngay cả khi người kế vị đầu tiên không thể nắm quyền, người thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư đã sẵn sàng tiếp quản.

Đồng thời, một nhóm nhỏ thân cận được cho là đã được ủy quyền đưa ra các quyết định quan trọng nếu việc liên lạc với lãnh đạo cấp cao trở nên bất khả thi.

Vì sao điều này lại quan trọng?

Học thuyết này cho thấy Iran đang chuẩn bị cho chính kiểu chiến tranh mà các đối thủ hy vọng sẽ nhanh chóng đánh bại nước này.

Mỹ và Israel từ lâu đã dựa vào học thuyết thống trị nhanh chóng, nhắm mục tiêu chính xác và loại bỏ lãnh đạo. Trong khuôn khổ đó, việc phá hủy các trung tâm chỉ huy, các điểm liên lạc và các nhân vật cấp cao được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự sụp đổ hệ thống, hoặc ít nhất là tê liệt chiến lược.

Tuy nhiên, Iran đã xây dựng học thuyết để tránh kịch bản đó. Điều này không làm cho hệ thống trở nên bất khả xâm phạm. Nó có nghĩa là hệ thống được xây dựng trên giả định về tổn thất và gián đoạn nghiêm trọng, với sự liên tục được duy trì thông qua sự phân quyền và khả năng phục hồi tổ chức.

Tóm lại, tất cả những điều trên đều dẫn đến một kết luận đơn giản: Chiến lược của Iran không được thiết kế cho một cuộc giao tranh ngắn ngủi. Nó được thiết kế cho một cuộc chiến mà trong đó các chỉ huy có thể bị giết, hệ thống liên lạc bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị tấn công và chính quyền trung ương bị quá tải, nhưng trong đó nhà nước, lực lượng vũ trang và hệ thống an ninh rộng lớn hơn vẫn tiếp tục hoạt động.

Đó chính là ý nghĩa của chiến thuật phòng thủ khảm: Không chỉ đơn thuần là một chiến thuật quân sự, nó là một lý thuyết sinh tồn.

Học thuyết giả định rằng kẻ thù có thể thống trị bầu trời, tấn công trước và tấn công mạnh. Nó cũng giả định rằng chiến tranh vẫn có thể kéo dài, phân tán và gây tổn thất đủ lớn để cản trở việc tìm kiếm chiến thắng nhanh chóng. Và đó là lúc kế hoạch “người kế nhiệm thứ tư” được đặt vào. Theo đó, cái chết của một nhà lãnh đạo không bao giờ được coi là dấu chấm hết cho cuộc chiến. Đó là điều mà học thuyết này được xây dựng để tồn tại lâu hơn.