Từ 22 giờ đêm 12-3, giá xăng A95 tăng lên 25.575 đồng/lít 12/03/2026 22:06

(PLO)- Từ 22 giờ đêm nay, giá xăng E5 giảm 447 đồng/lít, nhưng xăng A95 tăng lên 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Đêm 12-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Từ 22 giờ đêm nay, giá xăng E5 còn 22.504 đồng/lít, giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%. Xăng A95 tăng lên 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%.

Dầu diesel tăng lên 27.025 đồng/lít, tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%. Dầu hỏa tăng lên 26.932 đồng/lít, tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%.

Dầu mazut còn 18.661 đồng/kg, giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội.

Kỳ này, nhà điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng ở mức khá cao. Cụ thể: Xăng sinh học 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường hôm nay như sau: Xăng E5 ở mức 26.504 đồng/lít; Xăng A95 ở mức 29.575 đồng/lít; Dầu diesel ở mức 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; dầu mazut ở mức 22.661 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Chiến sự tại Trung Đông đã khiến thị trường dầu mỏ thế giới dậy sóng, biến động không ngừng với những đợt tăng giảm mạnh, có thời điểm tăng giá rất mạnh lên hơn 100 USD/thùng.

Chỉ trong vòng một tuần qua, tại Việt Nam, cơ quan chức năng đã liên tục thực hiện 5 kỳ điều hành giá liên tiếp, đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao để giữ bình ổn giá xăng dầu trong nước, giảm bớt tác động đến đời sống, sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Hôm qua, 11-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 22 yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Trong công điện nêu rõ, thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.