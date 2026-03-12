1.164 điểm kinh doanh tại chợ Đà Lạt cho thuê chưa phù hợp với đơn giá 12/03/2026 15:53

(PLO)- Ngoài hơn 1.000 điểm kinh doanh cho thuê chưa phù hợp còn có 2 điểm kinh doanh trong chợ Đà Lạt chưa xác định đúng giá khởi điểm theo quy định.

Ngày 12-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi UBND phường Xuân Hương Đà Lạt yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý tại chợ Đà Lạt và chợ đêm Đà Lạt.

Đây là động thái quyết liệt nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc lập lại trật tự tại biểu tượng du lịch của thành phố sương mù.

Chợ Đà Lạt.

Điều chỉnh hợp đồng cho thuê chưa phù hợp

Theo Sở Công Thương, trong năm 2025, Ban quản lý chợ Đà Lạt đã ký hợp đồng cho thuê 664 điểm kinh doanh tại khu A và 500 điểm kinh doanh tại khu B. Tuy nhiên, đơn giá cho thuê được thỏa thuận với tiểu thương chưa phù hợp với đơn giá thuê do UBND tỉnh quy định.

Ngoài ra, việc đấu giá quyền thuê 2 điểm kinh doanh gồm quầy 297 (3 mặt tiền) tại lầu 1 khu A và quầy 32 (2 mặt tiền) tầng trệt khu B cũng được xác định chưa xác định đúng giá khởi điểm theo quy định.

Đáng chú ý, năm 2025 Ban quản lý chợ chưa ký hợp đồng cho thuê đối với 10/12 quầy tại khu ẩm thực chợ đêm Đà Lạt dù các hợp đồng trước đó đã hết hạn từ ngày 31-12-2024. Các quầy này hiện vẫn tạm thu tiền theo đơn giá hợp đồng năm 2024.

Theo báo cáo, toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê và tạm thu các điểm kinh doanh đều đã được nộp vào ngân sách nhà nước, không phát sinh việc giữ lại ngoài sổ sách.

Dù vậy, Sở Công Thương yêu cầu UBND phường Xuân Hương Đà Lạt chỉ đạo Ban quản lý chợ làm rõ trách nhiệm liên quan, đồng thời nhanh chóng khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, khai thác điểm kinh doanh tại chợ.

Sở Công Thương cũng đề nghị địa phương xây dựng phương án khai thác, bố trí và sắp xếp lại các điểm kinh doanh tại chợ Đà Lạt và chợ đêm Đà Lạt, đồng thời lập phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư từ ngân sách nhà nước để trình thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, các quyết định không còn phù hợp cần được thay thế, điều chỉnh, đồng thời thực hiện kê khai giá đối với các dịch vụ chủ yếu tại chợ gửi Sở Công Thương tiếp nhận.

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, hiệu quả

UBND phường Xuân Hương Đà Lạt được yêu cầu tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để phổ biến, hướng dẫn Ban quản lý chợ và tiểu thương thực hiện đúng các quy định về hoạt động thương mại, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương cần xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm an toàn thực phẩm và gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực chợ đêm.

Các lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm tra vào ban đêm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: Không niêm yết giá; bán hàng không rõ nguồn gốc; thu phí gửi xe sai quy định; chèo kéo du khách gây mất an ninh trật tự…

Song song đó, tỉnh định hướng chỉnh trang, cải tạo và nâng cấp chợ đêm Đà Lạt trở thành điểm nhấn văn hóa – kinh tế ban đêm, gắn với phát triển phố đi bộ và các tổ hợp dịch vụ – giải trí, qua đó xây dựng hình ảnh chợ đêm Đà Lạt văn minh, an toàn, sạch đẹp và thân thiện với du khách.

UBND phường Xuân Hương Đà Lạt được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án sắp xếp, di dời và tổ chức lại hoạt động chợ đêm phù hợp với quy hoạch, đảm bảo phát triển kinh tế ban đêm theo hướng hiện đại và bền vững.

Kết quả khắc phục các tồn tại tại chợ Đà Lạt phải báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 31-3 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.