Chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên trong năm 2026 của PV GAS cập cảng Kho LNG Thị Vải 11/03/2026 15:41

Ngày 11-3, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên trong năm 2026 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn, đã cập cảng Kho LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM).

Theo đó, sáng 10-3, tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG, tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS. Lô hàng LNG này do PV GAS thu xếp, được xếp hàng ngày 26-2 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM) ngày 10-3.

Nguồn LNG từ tàu FAT’H AL KHAIR vừa cập cảng sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu có nhiều biến động, việc PV GAS chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời tiếp tục thể hiện năng lực điều hành chuỗi cung ứng khí của doanh nghiệp. Đồng thời qua đó góp phần ổn định thị trường năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, chuyến tàu LNG đầu tiên của năm 2026 cập cảng an toàn không chỉ mang ý nghĩa về mặt cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, mà còn là tín hiệu tích cực cho hoạt động nhập khẩu LNG của Petrovietnam trong năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.