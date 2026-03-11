Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới 11/03/2026 14:47

(PLO)- Ngày 10-3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới tại Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, đây là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM cùng các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương.

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới.

Nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook Việt Nam

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích khoảng 11 ha tại Khu công nghiệp Hòa Phú. Khi hoàn thiện và vận hành toàn bộ 17 dây chuyền, nhà máy dự kiến đạt công suất khoảng 81.000 tấn thành phẩm mỗi năm và 27.600 tấn bán thành phẩm như gói súp, gói dầu gia vị.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy vận hành 9 dây chuyền sản xuất, cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hệ thống dây chuyền, máy móc và quy trình vận hành tại nhà máy được đầu tư theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường. Nhà máy có thể sản xuất nhiều dòng thực phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu…

Theo Acecook Việt Nam, đây là nhà máy có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng năng lực sản xuất, tăng cường khả năng cung ứng và tối ưu hệ thống phân phối.

Hiện Acecook Việt Nam sở hữu 14 nhà máy trên cả nước, hình thành mạng lưới sản xuất từ Bắc đến Nam.

Hướng tới mô hình “nhà máy xanh”

Nhà máy Acecook Vĩnh Long được xây dựng theo định hướng “nhà máy xanh”, tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Tại đây, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu biomass với công suất 30 tấn/giờ. Theo tính toán, so với lò hơi đốt than cùng công suất, hệ thống này có thể giúp giảm khoảng 75.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Ngoài ra, khu vực văn phòng được thiết kế với nhiều vật liệu thân thiện môi trường. Một số hạng mục sử dụng vật liệu tái chế như gạch lát sàn từ vật liệu tái chế và giấy dán tường từ vỏ trấu, góp phần giảm tác động môi trường và thúc đẩy sử dụng vật liệu bền vững.

Không gian sản xuất cũng được quy hoạch kết hợp với các mảng xanh trong khuôn viên, đồng thời áp dụng các giải pháp quản trị nhằm tối ưu sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy, với mục tiêu giảm thêm khoảng 4.700 tấn CO₂ mỗi năm.

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Ông Kaneda Hiroki phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành.

Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Theo Acecook Việt Nam, nhà máy mới dự kiến tạo ra hơn 3.000 việc làm cho lao động địa phương, đồng thời đóng góp trung bình khoảng 180 tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước.

Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng nguyên liệu, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, cho biết việc đưa nhà máy Vĩnh Long vào hoạt động thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo ông, bên cạnh yếu tố quy mô, dự án cũng được định hướng phát triển bền vững, gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.