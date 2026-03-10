Đồng Tháp yêu cầu doanh nghiệp không tự ý ngừng bán xăng dầu 10/03/2026 15:48

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để tạo thuận lợi cho các thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu và nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường.

Sở Công Thương cũng được giao chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung – cầu và giá bán xăng dầu, LPG. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý phải kịp thời xử lý theo quy định.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không găm hàng chờ tăng giá, không tự ý giảm giờ bán hàng và không được đóng cửa, ngừng bán khi chưa có lý do chính đáng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Giá xăng dầu tăng những ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngư dân

Theo ghi nhận từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, việc giá nhiên liệu tăng đang tạo áp lực chi phí. Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 1.500 tàu khai thác thủy sản, trong đó hơn 1.180 tàu đánh bắt ngoài khơi và 341 tàu hậu cần nghề cá.

Ông Võ Văn Mai, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá phường Mỹ Tho, cho biết chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn trong mỗi chuyến biển nên nhiều tàu cá phải tạm neo đậu chờ giá dầu ổn định. Hiệp hội kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhiên liệu để ngư dân tiếp tục vươn khơi.

Tương tự trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông Nguyễn Văn Đời - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thành (tỉnh Đồng Tháp) chi phí thu hoạch lúa bình thường khoảng 270.000-280.000 đồng. Do giá dầu tăng nên chủ máy cắt đề nghị tăng thêm tiền.

Chi phí logistic cũng chịu tác động lớn

Ngoài chi phí trên đồng ruộng, nông dân còn chịu tác động từ chi phí logistics. Có trường hợp thương lái đề nghị giảm 200 đồng/kg lúa, từ 6.300 đồng/kg xuống còn 6.100 đồng/kg đối với giống OM 18 và Đài Thơm 8 để bù đắp chi phí vận chuyển tăng.

Trong lĩnh vực vận tải, đại diện Nhà xe khách Hùng Hiếu (tỉnh Đồng Tháp) cho biết doanh nghiệp có 20 xe với khoảng 70 nhân sự nhưng do chi phí nhiên liệu tăng nên hiện chỉ duy trì hoạt động khoảng 10 xe. Doanh nghiệp đang chấp nhận hoạt động với lợi nhuận giảm, thậm chí có thời điểm phải bù lỗ để duy trì dịch vụ.

Các nhà xe cũng kêu khó, phải chịu lỗ để duy trì chưa tăng giá

Theo đại diện doanh nghiệp, ưu tiên hiện nay là bảo đảm đủ nhiên liệu để duy trì hoạt động vận tải, tránh gián đoạn dịch vụ. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao trong thời gian dài, doanh nghiệp sẽ buộc phải tính toán điều chỉnh giá dịch vụ.