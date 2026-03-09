Đồng Nai lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về cửa hàng xăng dầu găm hàng 09/03/2026 20:37

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, ngừng bán không có lý do chính đáng.

Ngày 9- 3, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, bán cầm chừng hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai, thời gian gần đây do tình hình bất ổn của thị trường xăng dầu thế giới kéo theo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra nhiều biến động.

Đội Quản lý thị trường của tỉnh Đồng Nai dán áp phích tuyên truyền đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu. Ảnh: QLLT.

Các đơn vị quản lý đánh giá có khả năng xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu không bán hàng, ngừng bán hàng với lý do hết xăng, dầu; nguyên nhân xuất phát do nguồn cung xăng dầu trong nước sụt giảm và giá xăng dầu thế giới đang diễn biến tăng cao.

Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thông báo đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định.

Số điện thoại của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường:

1. Ông Nguyễn Văn Phúc - Chi cục trưởng - SĐT: 0978.033.990

2. Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chi cục trưởng - SĐT: 0971.533.131

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Chi cục trưởng - SĐT: 0916.161.639

4. Ông Phan Tiến Cường - Phó Chi cục trưởng - SĐT: 0989.850.750

Người dân có thể phản ánh qua số điện thoại của lãnh đạo Đội Quản lý thị trường.

Đội QLTT số 1 (Cơ động): Phụ trách 55 xã, phường địa bàn Đồng Nai cũ.

Ông Lê Minh Đức - Đội trưởng - SĐT: 0948.297.679

Đội QLTT số 2: Phụ trách các phường, xã Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Long Hưng, Tân Triều, Phước Tân.

Ông Tạ Văn Cường - Quyền Đội trưởng - SĐT: 0908.540.679

Đội QLTT số 3: Phụ trách các phường, xã Hố Nai, An Viễn, Bình Minh, Trảng Bom, Bàu Hàm, Hưng Thịnh, Dầu Giây, Gia Kiệm, Tân An, Trị An, Phú Lý.

Ông Nguyễn Vũ Khanh - Đội trưởng - SĐT: 0918.050.235

Đội QLTT số 4: Phụ trách các phường, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, Long Phước, Bình An, Long Thành, An Phước, Tam Phước, Xuân Đường.

Ông Dương Thành Trọng - Đội trưởng - SĐT: 0931.586.687

Đội QLTT số 5: Phụ trách các phường, xã Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Long Khánh, Hàng Gòn, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Hòa, Xuân Thành.

Ông Võ Thái - Đội trưởng - SĐT: 0913.757.944

Đội QLTT số 6: Phụ trách các phường, xã Thống Nhất, Xuân Bắc, La Ngà, Định Quán, Phú Vinh, Phú Hòa, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Phú Lâm, Thanh Sơn, Dak Lua.

Ông Nguyễn Duy Thanh Trúc - Quyền Đội trưởng - SĐT: 0913.137.157

Đội QLTT số 7: Phụ trách các phường, xã Bình Phước, Đồng Xoài, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, Nha Bích.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Đội trưởng - SĐT: 0981.394.959

Đội QLTT số 8: Phụ trách các phường, xã Phước Bình, Phước Long, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Đa Kia, Bình Tân, Long Hà.

Ông Nguyễn Khắc Anh - Quyền Đội trưởng - SĐT: 0919.818.919

Đội QLTT số 9: Phụ trách các phường, xã Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Phú Riềng, Phú Trung.

Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Đội trưởng - SĐT: 0978.233.939

Đội QLTT số 10: Phụ trách các phường, xã Bình Long, An Lộc, Minh Hưng, Chơn Thành, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng - SĐT: 0918.530.666

Đội QLTT số 11: Phụ trách các phường, xã Lộc Thành, Lộc Ninh, Lộc Hưng, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước.

Ông Trần Trọng Bình - Đội trưởng - SĐT: 0969.144.456

Đội QLTT số 12 (Cơ động): Phụ trách 40 xã, phường địa bàn Bình Phước cũ.

Ông Phạm Đức Thành - Đội trưởng - SĐT: 0918.422.779