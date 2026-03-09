Tập đoàn TH khởi công nhà máy thực phẩm sạch 6.000 tỉ đồng tại TP.HCM 09/03/2026 13:18

​(PLO)- Tập đoàn TH chính thức khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm khi hoàn thiện.

Sáng ngày 9-3, tại TP.HCM đã diễn ra lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

​Phát biểu tại sự kiện, bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam cho biết, trong bối cảnh hiện nay, các dự án đầu tư quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị trong thời đại AI như Nhà máy TH Bình Dương được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố và cả nước.

Bà Thái Hương, Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH. ẢNH:TH

Theo đó, Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm khi hoàn thiện.

​Bà Thái Hương cho biết nhà máy này sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cạnh đó, nhà máy sẽ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại. Đồng thời tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội.

​Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của TP.HCM mà còn đối với toàn khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo TP tham dự lễ khởi công nhà máy TH Bình Dương. Ảnh: TH

​"Thế giới hôm nay đang bước vào giai đoạn có nhiều biến động sâu sắc với nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Cạnh tranh địa chính trị, những xung đột khu vực, biến động giá năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng đang tạo áp lực lớn cho nền kinh tế, và đặc biệt là lĩnh vực lương thực, thực phẩm. Trong bối cảnh đó, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, bền vững, chất lượng cao không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là vấn đề an ninh và trách nhiệm xã hội.

Việc Tập đoàn TH quyết định đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng xây dựng Nhà máy với công suất hơn 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước và đối với cộng đồng.

Dự án không chỉ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân TP và khu vực phía Nam. Đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm Việt trên thị trường quốc tế", ông Được nhận định.

Phối cảnh nhà máy thực phẩm sạch TH tại TP.HCM. Ảnh: TH

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin thêm TP đánh giá rất cao định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn TH. Việc triển khai dự án trên diện tích trên 10 ha với hệ thống công nghệ hiện đại và hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững của Tập đoàn, cũng chính là mô hình phát triển mà TP luôn khuyến khích và ưu tiên.

​Bên cạnh đó, chính quyền TP.HCM cũng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn TH, triển khai hiệu quả dự án này.

​Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống phân phối, đồng thời tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm thực phẩm sạch chất lượng cao nhanh chóng đến với người tiêu dùng trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.