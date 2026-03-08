Hoa Sen trình phương án chi trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu 08/03/2026 09:08

(PLO)- Kết thúc niên độ tài chính 2024 - 2025, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt doanh thu hợp nhất 36.538 tỉ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 735 tỉ đồng, hoàn thành 147% so với kế hoạch theo phương án cao.

Ngày 7-3, HSG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026.

Trong bối cảnh thị trường thép trong nước và thế giới năm 2025 biến động phức tạp, cạnh tranh gia tăng và nhu cầu suy giảm, HSG cho biết vẫn duy trì ổn định tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

HSG đã xây dựng và trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 - 2026 theo 2 phương án:

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

KẾ HOẠCH KINH DOANH

NĐTC 2025 - 2026

PHƯƠNG ÁN 1

PHƯƠNG ÁN 2

Sản lượng

Tấn

1.750.000

1.850.000

Doanh thu thuần

Tỉ đồng

35.000

37.000

Lợi nhuận sau thuế

Tỉ đồng

500

600



Tại đại hội, HSG trình cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Hoa Sen Home từ 1.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉ đồng thông qua chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá và giá bán 10.000 đồng/cổ phần.

HSG sẽ thực hiện quyền mua theo quy định và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỉ đồng. Việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính và tạo nền tảng để Hoa Sen Home phát triển độc lập, chuyên nghiệp, bền vững.

Ngoài ra, HSG trình đại hội chủ trương nghiên cứu, xúc tiến đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở. Trước đó, ngày 16-1, HSG đã ký hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động giai đoạn 2026 - 2030.

Đại hội cũng xem xét phương án chi trả cổ tức NĐTC 2024 - 2025 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30-9-2025.