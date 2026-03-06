Cửa hàng 'tạm hết xăng' ở Hà Nội đã bán hàng trở lại 06/03/2026 17:27

(PLO)- Chiều 6-3, cửa hàng xăng dầu đề biển 'tạm hết xăng' đã bán xăng trở lại cho người dân.

Chiều 6-3, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông (164 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) đã bán xăng trở lại cho người dân.

Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông hết xăng từ 16 giờ ngày 5-3. Đến sáng nay, cửa hàng này vẫn chưa nhập được nguồn xăng, dù đã tìm cách liên hệ với nhiều doanh nghiệp đầu mối và phân phối, khiến nhiều người dân đến đổ xăng nhưng phải quay xe.

Thông tin với PLO, ông Dương Hoàng Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Indel cho biết, khoảng 15 giờ chiều nay, cửa hàng đã nhập được 9.000 lít xăng từ PVOIL Hải Phòng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bán đến khi hết lượng hàng này. Nhưng với lượng khách hàng đông, tôi sợ rằng chỉ bán được trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ thì lại hết xăng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật lượng hàng về được”, ông Dũng nói.

Nhập được 9.000 lít xăng, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông đã bán xăng trở lại. Ảnh chụp lúc 16 giờ 30. Ảnh: AH

Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục phát đi thông tin khẳng định nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam trong tháng 3 vẫn cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, từ đầu tuần, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã phản ánh về việc tái diễn tình trạng chiết khấu 0 đồng với xăng dầu, tại một số nơi doanh nghiệp còn khó nhập hàng. Một số doanh nghiệp bán lẻ nghi ngờ có thể có tình trạng găm hàng, vì vậy họ đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường không bị gián đoạn.

Cũng trong chiều 6-3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký ban hành văn bản hoả tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đối với chính quyền cấp xã, Bộ Công Thương đề nghị chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng không đúng quy định, cắt giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng cung ứng ra thị trường hoặc mở cửa nhưng không bán hàng khi không có lý do chính đáng. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng khác theo nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG.