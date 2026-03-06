Bộ Công Thương đã biết có hiện tượng găm hàng, bán cầm chừng chờ tăng giá xăng dầu 06/03/2026 12:17

(PLO)- Thị trường xăng dầu trong nước đã xuất hiện hiện tượng găm hàng không bán hoặc bán cầm chừng chờ tăng giá, ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.

Như PLO đã phản ánh, những ngày gần đây, trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra căng thẳng ở Trung Đông, trong nước, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã phản ánh tình trạng chiết khấu 0 đồng với xăng dầu xuất hiện. Tại một số nơi, doanh nghiệp còn khó nhập hàng, tình trạng bán hàng nhỏ giọt đã xuất hiện, có cửa hàng đã treo biển thông báo hết xăng.

Trước tình trạng trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống. Văn bản này được đơn vị này ban hành ngày hôm qua, 5-3.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trước bối cảnh Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, chiến tranh giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn làm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao. Ở thị trường xăng dầu trong nước xuất hiện hiện tượng găm hàng không bán hoặc bán cầm chừng chờ tăng giá, ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân.

Một cửa hàng xăng dầu thông báo tạm hết xăng, còn dầu sáng 6-3. Ảnh: AH

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các thương nhân đầu mối cần chủ động nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu), thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu rõ: “Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của thương nhân để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên”.

Cùng với đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các doanh nghiệp chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá (nếu có).