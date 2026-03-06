Quy định mới nhất về thuế với hộ, cá nhân kinh doanh vừa ban hành 06/03/2026 07:32

(PLO)- Theo Nghị định mà Chính phủ mới ban hành, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống trong năm thuộc diện không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN.

Ngày 5-3, Chính phủ ban hành Nghị định 68 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực từ ngày ký.

Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải chịu thuế GTGT

Theo đó, Nghị định quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu theo tỷ lệ phần trăm.

Với thuế TNCN, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp doanh thu vượt mức này thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế với một số trường hợp. Khi cá nhân kinh doanh có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, người nộp thuế có thể lựa chọn ngành nghề hoặc địa điểm để áp dụng mức trừ sao cho có lợi nhất.

Tuy nhiên, tổng mức được trừ trong năm không vượt quá 500 triệu đồng. Trường hợp doanh thu của ngành nghề hoặc địa điểm được lựa chọn chưa trừ hết 500 triệu đồng, phần còn lại có thể tiếp tục được trừ vào doanh thu của ngành nghề hoặc địa điểm khác.

Với cá nhân cho thuê bất động sản có nhiều hợp đồng cho thuê ở các địa điểm khác nhau, mức trừ 500 triệu đồng cũng được áp dụng theo nguyên tắc tương tự và tổng mức trừ trong năm không vượt quá 500 triệu đồng với toàn bộ các hợp đồng cho thuê.

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Ảnh: MINH TRÚC

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa

Nghị định 68 cũng nêu hai phương pháp tính thuế TNCN với cá nhân kinh doanh. Cụ thể, trường hợp doanh thu từ trên 500 triệu - 3 tỉ đồng/năm, thuế có thể được tính theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Còn phương pháp tính thuế TNCN theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất áp dụng với cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm và trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu - 3 tỉ đồng/năm lựa chọn phương pháp này.

Trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc xác định doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, doanh thu được hiểu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả trợ giá, phụ thu, khoản thưởng, hỗ trợ doanh số, khuyến mại hoặc các khoản bồi thường liên quan, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Với một số hoạt động đặc thù như gia công, bán hàng trả góp, cho thuê tài sản, vận tải hoặc xây dựng, doanh thu được xác định theo từng loại hình kinh doanh và theo giá trị thực tế phát sinh của hoạt động đó.

Chi phí được trừ gồm những gì?

Nghị định cũng nêu rõ các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, bao gồm các chi phí thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Các khoản chi như nguyên liệu, hàng hóa, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí lãi vay phục vụ hoạt động kinh doanh và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể được tính vào chi phí hợp lý.

Ngược lại, các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh; chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; các khoản chi mang tính phục vụ nhu cầu cá nhân; tiền phạt vi phạm hành chính hoặc vi phạm hợp đồng; hay chi phí khấu hao tài sản không phục vụ hoạt động kinh doanh sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.