Quyết liệt chống gian lận, Thuế TP.HCM tăng mạnh thu ngân sách đầu năm 27/02/2026 19:13

(PLO)- Hai tháng đầu năm 2026, Thuế TP.HCM ước thu 139.044 tỉ đồng nhờ quyết liệt đấu tranh chống gian lận, siết chặt kỷ luật và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ngày 27-2, Đoàn công tác của Bộ Tài Chính do ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước đã tới thăm, chúc xuân và làm việc tại Thuế TP.HCM. Đón tiếp Đoàn có đồng chí Đoàn Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Thuế Thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM báo cáo nhanh những tín hiệu khởi sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm 2026. Đơn vị đã chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu hoàn thành 30% dự toán năm ngay từ quý I năm 2026.

Về kết quả cụ thể, hai tháng đầu năm 2026, Thuế Thành phố ước thu đạt 139.044 tỉ đồng, hoàn thành hơn 22% dự toán Chính phủ giao và tăng 11% so với cùng kỳ. Tính riêng đến ngày 27-2-2026, tổng thu đạt 132.820 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, nếu trừ các khoản thu từ dầu, tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế, số thu cốt lõi đạt 119.656 tỉ đồng. Khoản thu này đạt gần 25% dự toán Chính phủ, tăng trưởng mạnh mẽ gần 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Thuế TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2026 vượt tối thiểu 10% số thực năm 2025.

Để đạt kết quả này, lãnh đạo Thuế TP.HCM thể hiện quyết tâm với phương châm hành động chủ động, quyết liệt, làm ngay, làm thực chất, làm sáng tạo và làm hiệu quả.

Toàn ngành phấn đấu thu vượt tối thiểu 10% số thực năm 2025. Giải pháp trọng tâm là tăng cường quản lý rủi ro, đấu tranh không khoan nhượng, không vùng cấm với hành vi gian lận thuế, hóa đơn. Đơn vị siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế bản lĩnh, liêm chính, tận tâm và chuyên nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương kết quả xuất sắc của Thuế TP.HCM sau hai lần sắp xếp bộ máy, góp phần vào thành công của ngành Tài chính năm 2025 và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị phát huy đoàn kết, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết 68, Nghị quyết 79, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.