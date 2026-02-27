Hiện trường xe 16 chỗ tông xe giường nằm làm 1 người chết, 5 người bị thương 27/02/2026 12:39

(PLO)- Chiếc xe khách 16 chỗ và xe giường nằm tông nhau trên quốc lộ 1A khiến một người chết và 5 người bị thương.

Sáng 27-2, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ. Vụ việc khiến một người tử vong và 5 hành khách bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe 16 chỗ mang BKS 29B-113.xx do anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1984, trú tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đã tông vào xe giường nằm mang BKS 37G-001.xx. Xe giường nằm do anh Ngô Mạnh Th. (SN 1976, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Cú tông mạnh làm hai xe hư hỏng nặng. Một người tử vong tại hiện trường và 5 người trên xe khách 16 chỗ bị thương.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe giường nằm

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm chở hai lái xe, một phụ xe và 10 hành khách. Xe 16 chỗ có một lái xe, một phụ xe cùng 5 hành khách.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Ph (trú tại thôn Pắc Cú, xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) ngồi ở ghế phụ xe 16 chỗ. Chị Ph là vợ của lái xe Nguyễn Trung Đ.

Năm người bị thương còn lại cùng trú tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ, cấp cứu các nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Cai Kinh và Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và VKSND Khu vực 4 khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.