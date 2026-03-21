Lái thuyền và nhiều hành khách không mặc áo phao khi qua phà Bình Quới 21/03/2026 14:05

(PLO)- Dù được trang bị áo phao và có biển cảnh báo, nhiều hành khách cùng lái thuyền tại bến phà Bình Quới vẫn không chấp hành quy định an toàn khi lưu thông qua sông.

Ngày 21-3, theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại bến phà Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM), tình trạng hành khách và người điều khiển phương tiện không mặc áo phao cứu sinh khi qua sông diễn ra khá phổ biến.

VIDEO: Nhiều hành khách, lái thuyền không mặc áo phao khi qua phà Bình Quới.

Trước đó, ngày 13-12-2025, bến đò Bình Quới, tuyến giao thông thủy nối liền phường Bình Quới và phường Thủ Đức chính thức hoạt động trở lại sau hơn 1,5 năm tạm ngưng.

Việc khôi phục bến đò giúp người dân đi lại thuận tiện, giảm thời gian di chuyển giữa hai khu vực.

Sau thời gian tạm ngưng, bến phà Bình Quới hoạt động trở lại phục vụ người dân nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy vẫn còn bất cập. Ảnh: XUÂN MINH

Tuy nhiên, trưa 21-3-2026, trên chuyến phà chở hơn 20 hành khách, hầu hết người đi phà và lái thuyền đều không mặc áo phao. Thực tế này diễn ra dù phương tiện có trang bị sẵn nhiều áo phao và thiết bị cần thiết.

Việc không mặc áo phao khi đi phà, kết hợp với thiết bị cứu sinh xuống cấp, đang đặt ra yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho hành khách khi lưu thông qua tuyến sông này. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, nhiều phao cứu sinh tại đây đã xuống cấp, lộ lõi xốp, bị nứt bể, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trên phà và khu vực bến đều có biển nội quy, khuyến cáo hành khách phải mặc áo phao nhưng việc chấp hành còn rất hạn chế.

Tại điểm lên phà, nhiều bảng thông báo quy định an toàn, hướng dẫn hành khách mặc áo phao được lắp đặt rõ ràng. Tuy nhiên, không ít người vẫn chủ quan, bỏ qua các quy định này.

Nhiều áo phao cứu sinh trên phà Bình Quới bị hư hỏng, lộ lõi xốp, nứt vỡ, không còn đảm bảo chất lượng sử dụng, gây lo ngại về mức độ an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp trên sông. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Duyên, người thường xuyên qua lại khu vực này chia sẻ: "Tôi biết bơi nhưng mỗi lần đi phà vẫn tự lấy áo phao mặc cho an tâm. Có thể do quãng đường ngắn nên nhiều người chủ quan".

Thuyền viên điều khiển phương tiện tại bến phà Bình Quới không mặc áo phao cứu sinh trong suốt quá trình vận hành, vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố bất ngờ. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc không tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt khi phương tiện thủy luôn tiềm ẩn rủi ro, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Ghi nhận tại bến phà Bình Quới trưa 21-3, nhiều hành khách cùng người lái thuyền không mặc áo phao cứu sinh khi di chuyển qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nếu xảy ra sự cố bất ngờ. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Bình Quới cho biết, trước khi bến phà hoạt động, địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định. Đồng thời, địa phương nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân và thuyền viên phải mặc áo phao.

Theo vị này, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và cử tổ công tác thường xuyên giám sát. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.