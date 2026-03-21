Lái thuyền và nhiều hành khách không mặc áo phao khi qua phà Bình Quới

Ngày 21-3, theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại bến phà Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM), tình trạng hành khách và người điều khiển phương tiện không mặc áo phao cứu sinh khi qua sông diễn ra khá phổ biến.
Trước đó, ngày 13-12-2025, bến đò Bình Quới, tuyến giao thông thủy nối liền phường Bình Quới và phường Thủ Đức chính thức hoạt động trở lại sau hơn 1,5 năm tạm ngưng.
Việc khôi phục bến đò giúp người dân đi lại thuận tiện, giảm thời gian di chuyển giữa hai khu vực.
Tuy nhiên, trưa 21-3-2026, trên chuyến phà chở hơn 20 hành khách, hầu hết người đi phà và lái thuyền đều không mặc áo phao. Thực tế này diễn ra dù phương tiện có trang bị sẵn nhiều áo phao và thiết bị cần thiết.
Đáng chú ý, nhiều phao cứu sinh tại đây đã xuống cấp, lộ lõi xốp, bị nứt bể, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trên phà và khu vực bến đều có biển nội quy, khuyến cáo hành khách phải mặc áo phao nhưng việc chấp hành còn rất hạn chế.
Tại điểm lên phà, nhiều bảng thông báo quy định an toàn, hướng dẫn hành khách mặc áo phao được lắp đặt rõ ràng. Tuy nhiên, không ít người vẫn chủ quan, bỏ qua các quy định này.
Chị Duyên, người thường xuyên qua lại khu vực này chia sẻ: "Tôi biết bơi nhưng mỗi lần đi phà vẫn tự lấy áo phao mặc cho an tâm. Có thể do quãng đường ngắn nên nhiều người chủ quan".
Việc không tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt khi phương tiện thủy luôn tiềm ẩn rủi ro, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.
Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Bình Quới cho biết, trước khi bến phà hoạt động, địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định. Đồng thời, địa phương nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân và thuyền viên phải mặc áo phao.
Theo vị này, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và cử tổ công tác thường xuyên giám sát. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.
Theo quy định tại Nghị định 139/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 06/2024/NĐ-CP), mức xử phạt đối với các vi phạm về áo phao và thiết bị cứu sinh tại bến khách ngang sông như sau:
Đối với hành khách: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cá nhân khi đi trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.
Đối với chủ phương tiện/người lái: * Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu không hướng dẫn hành khách sử dụng thiết bị cứu sinh hoặc không sắp xếp thiết bị này đúng nơi quy định.
Mức phạt sẽ cao hơn (từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng) nếu phương tiện không trang bị đủ số lượng áo phao hoặc thiết bị cứu sinh không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.