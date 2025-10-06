TP.HCM: Phà Bình Quới sắp hoạt động trở lại? 06/10/2025 16:51

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có văn bản gửi UBND phường Bình Quới và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến phà Bình Quới về việc xem xét, giải quyết liên quan đến công bố hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng Rạch Chùa).

Ban Giao thông lưu ý công ty khai thác dịch vụ

Theo đó, Ban Giao thông được giao làm chủ đầu tư dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3.

Ngày 5-8, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến phà Bình Quới có công văn gửi UBND phường Bình Quới và Ban Giao thông xin ý kiến hỗ trợ đóng góp để được phép sử dụng đoạn khoảng trống tại đầu bến phường Bình Quới. Trong công văn có nội dung về việc xin phép sử dụng tiếp tục phần đất trống để làm cầu nối thuận tiện giao thông cho người dân qua lại. Ban Giao thông và UBND phường cũng đã có buổi làm việc vào ngày 3-9.

Về vấn đề này, Ban Giao thông cho rằng theo biên bản ngày 19-7-2023 về việc bàn giao mặt bằng toàn tuyến phục vụ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3, ban đã nêu ý kiến: “Trong quá trình lập thiết kế bản vẽ thi công, do đánh giá việc hoạt động của bến phà và nhu cầu đi lại của người dân là cần thiết nên hồ sơ Sở GTVT cũ duyệt tại Quyết định ngày 26-9-2016, ranh tuyến kè chừa đoạn khu vực bến phà (khoảng 23,8m), để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân tại bến phà.

Phần đất Sở GTVT để lại không duyệt thiết kế sau khi hoàn thành thi công dự án, chủ đầu tư sẽ bàn giao phần đất nêu trên cho UBND quận Bình Thạnh quản lý".

Phà Bình Quới đã ngưng hoạt động hơn 1 năm.

Về tiến độ thi công, đoạn kè tại khu vực bến phà Bình Quới đã được nghiệm thu hoàn thành công trình và được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu ngày 18-9. Hiện Ban Giao thông đang làm thủ tục để đưa vào sử dụng.

Ban Giao thông lưu ý Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến phà Bình Quới, khu vực phà Bình Quới nằm trong phạm vi gói thầu xây dựng công trình dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vừa nghiệm thu hoàn thành.

Do đó, trong quá trình hoạt động bến khách, đề nghị công ty không được làm ảnh hưởng đến kết cấu kè. Trường hợp trong quá trình sử dụng làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu kè thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, khắc phục các hư hỏng và kịp thời báo cáo đến cơ quan, đơn vị quản lý để giải quyết.

Hàng ngàn người dân đi phà mỗi ngày

Thông tin với PLO, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến phà Bình Quới cho biết bến đò Bình Quới đã hoạt động hàng chục năm, đến năm 2022 thì phát sinh những bất cập về mặt pháp lý. Trong thời gian bàn giao mặt bằng cho công trình thi công kè, Sở GTVT cũ (nay là Sở Xây dựng) có hỗ trợ cấp gia hạn tạm cho bến phà mỗi 6 tháng/lần.

Công bố gia hạn cuối cùng mà sở cấp là văn bản số 129 ngày 25-1-2024. Kể từ ngày 1-7-2024 đến hiện tại, bến phà Bình Quới tạm ngưng hoạt động. Tính đến nay đã có tổng cộng 5 văn bản trả lời và 3 cuộc họp với UBND TP Thủ Đức và UBND quận Bình Thạnh cũ về vấn đề này.

"Trước đó mỗi ngày lượng hành khách qua lại từ 1.000 – 1.500 khách, trong đó khoảng 300 hành khách là học sinh, sinh viên được miễn phí 100%, người khuyết tật, người già lao động trên 60 tuổi cũng miễn phí

Bến phà ngưng hoạt động đã gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, đi lại của người dân, kinh doanh, buôn bán, du lịch cũng vì thế có phần giảm sút hiệu quả tại hai khu vực của 2 đầu bến. Chúng tôi tha thiết mong các ban, ngành có liên quan hỗ trợ, gỡ bỏ vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để bến phà hoạt động trở lại" - đại diện công ty nói .

Trước đây mỗi ngày, phà phục vụ 1.000 - 1.500 người dân.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức đều khẳng định ủng hộ việc đưa phà Bình Quới hoạt động trở lại, đồng thời cho biết đã nhiều lần hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết cho phía doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo hai địa phương, nhu cầu sử dụng phà của người dân là có thật và rất cấp thiết. Việc khôi phục bến khách ngang sông Bình Quới sẽ giúp rút ngắn quãng đường đi lại, tạo thuận lợi đáng kể trong sinh hoạt hằng ngày cho người dân. Khi doanh nghiệp hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương cam kết sẽ nhanh chóng hỗ trợ hoàn tất quy trình để phà sớm được hoạt động trở lại.

Lãnh đạo phường Bình Quới cho biết thêm, khi Ban Giao thông hoàn tất thủ tục nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và bàn giao lại phần đất cho địa phương, phường sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến bến phà.