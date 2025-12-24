Thông đèo nối Khánh Hòa - Lâm Đồng sau hơn 1 tháng sạt lở 24/12/2025 08:57

(PLO)- Sau hơn một tháng bị sạt lở, phải đóng đèo để sửa chữa, đèo Khánh Lê sẽ thông xe từ hôm nay.

Ngày 24-12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hơn một tháng sửa chữa, khắc phục từ ngày 24-12, đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C nối Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức thông xe trở lại.

Đèo Khánh Lê sạt lở nặng sau các trận mưa lớn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, thời gian này chỉ cho phép người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông trong khung giờ từ 6 đến 17 giờ hàng ngày.

Do đó, tất các phương tiện lưu thông trong khung giờ từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau và các phương tiện có trọng tải từ 5 tấn trở lên, xe ô tô chở người trên 16 chỗ chủ động lựa chọn lưu thông theo các tuyến đường phù hợp khác.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, tình hình mưa lớn trên khu vực đèo Khánh Lê còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công còn tiếp tục hốt dọn đất đá, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên nhiều đoạn tuyến.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân hạn chế việc lưu thông khi có mưa lớn, trừ trường hợp cần thiết; trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Các phương tiện đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa trên tuyến.

Có gần 100 điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, ngày 16-11, mưa lớn liên tục tại đoạn đèo Khánh Lê khiến một khối đá khổng lồ sạt xuống, rơi trúng vào một xe khách đang chạy. Vụ tai nạn làm sáu người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Từ ngày 16-11 đến nay, toàn tuyến Quốc lộ 27C có gần 100 điểm sạt lở, trong đó 35 vị trí bị tắc đường hoàn toàn. UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đóng đèo để khắc phục.

Ngày 6-12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tám tuyến đường giao thông, trong đó có Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê). Bảy tuyến đường còn lại là đường tỉnh 702, 706, ĐT.657 (Phạm Văn Đồng), Nguyễn Tất Thành, ĐT.653C (Hương lộ 39), ĐT.656 (Tỉnh lộ 9) và đường Tô Hạp - Sơn Bình.