TP.HCM ban hành kế hoạch sớm thực hiện metro Bến Thành - Thủ Thiêm 15/03/2026 06:21

(PLO)- TP.HCM lên kế hoạch, đề ra từng nhóm công việc trong 30 ngày chạy đua khởi công metro Bến Thành - Thủ Thiêm vào tháng 4 tới.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm. Kế hoạch này bao gồm các công việc chi tiết trong 30 ngày tới rõ người, rõ việc, rõ thời gian để sẵn sàng khởi công dự án trong tháng 4.

Mục tiêu sớm khởi công dự án metro số 2

Theo UBND TP, việc ban hành kế hoạch này nhằm bảo đảm các điều kiện để sớm khởi công dự án metro số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại TP theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 và hình thành trục giao thông chiến lược kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông qua khu vực trung tâm TP.

Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công trong tháng 4. Ảnh minh họa tuyến metro số 1: ĐT

Vì vậy, TP xác định các nội dung công việc trọng tâm, chủ yếu để tập trung thực hiện. Đồng thời, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện khoa học, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả với nỗ lực cao nhất từ tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan của TP.

UBND TP yêu cầu các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, trí tuệ, bố trí sắp xếp nhân lực, vật lực để tham gia tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao vì nhiệm vụ chung.

Đồng thời, cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị của TP nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo chất lượng, thực hiện thành công dự án metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Các sở, ban ngành được giao chủ động tập trung giải quyết các hồ sơ công việc theo cơ chế ưu tiên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo không chậm trễ, không quá hạn. Từ đó, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch.

Công ty Đại Quang Minh và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng và mục tiêu chung của toàn dự án.

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 5,58 km với 6 ga ngầm. Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành, đi dọc đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn và tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỉ đồng.

Xác định dự án Bến Thành - Thủ Thiêm là cấp bách

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng báo cáo UBND TP chấp thuận phương án công nghệ, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; tham mưu UBND TP trình chủ trương dự án có yêu cầu cấp bách, cần thực hiện ngay và điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án bằng hình thức PPP.

TP.HCM xác định tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm là dự án cấp bách. Ảnh: ĐT

Đồng thời, Sở Xây dựng cần chủ trì công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

UBND các phường có tuyến đi qua tiếp nhận ranh dự án theo phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến từ Sở Quy hoạch – Kiến trúc; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong kế hoạch phân công công việc cho từng sở ngành, UBND TP.HCM đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ chính với 70 thủ tục, đầu việc quan trọng. Các nhóm công việc quan trọng như sau:

Dự kiến 16-3, TP sẽ thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư. 24-3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương dự án có yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay. 24-3, UBND TP.HCM chấp thuận quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án.

Từ 26-3 đến ngày 10-4, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tháng 4, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT; Ngày 18-4, UBND TP.HCM phê duyệt dự án đầu tư; đồng thời phê duyệt nhà đầu tư (lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt) theo phương thức PPP - hợp đồng BT.

Dự kiến ngày 19-4 sẽ bàn giao mặt bằng phục vụ công tác khởi công và trong tháng 4 sẽ khởi công công trình (hạng mục tường vây và nhà ga).