Kiên quyết xử lý các chủ đầu tư dự án điện không đảm bảo tiến độ 26/05/2026 20:50

(PLO)- Nhiều dự án nguồn điện, lưới điện không theo kịp tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Ngày 26-5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Nhiều dự án lớn chậm tiến độ, tiềm ẩn rủi ro nguồn cung điện

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngay sau khi Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo điều hành, đôn đốc tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều dự án nguồn điện, lưới điện không theo kịp tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo quy hoạch. Việc chậm trễ này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương kiến nghị khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm tính khả thi, lập danh mục các dự án điện cấp bách để triển khai ngay, đặc biệt là các dự án nguồn điện nền tại các trung tâm phụ tải lớn; nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy lợi – thủy điện.

Bên cạnh đó, Bộ đề xuất xây dựng khung giá phát điện hợp lý; khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống pin lưu trữ (BESS); triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng, điện tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế, chính sách đột phá cho điện gió ngoài khơi và các trung tâm công nghiệp, năng lượng quốc gia ven biển; nghiên cứu phát triển nhiệt điện than có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và lộ trình lắp đặt hệ thống thu giữ carbon (CCS); thúc đẩy các công trình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan cho rằng nếu không có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì nguy cơ thiếu điện là rất lớn.

Do đó, cần nghiên cứu bổ sung chế tài để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các chủ đầu tư và địa phương không thực hiện dự án điện đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao hiệu quả công tác điều độ, vận hành hệ thống điện, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn điện.

Về đề xuất rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, các ý kiến đề nghị Bộ Công Thương làm rõ sự cần thiết, cơ sở, nguyên tắc và cách tiếp cận điều chỉnh. Đồng thời xác định rõ những yếu tố mới phát sinh làm căn cứ điều chỉnh, bảo đảm danh mục dự án được cập nhật theo điều kiện thực tế và gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm triển khai.

Đối với các cơ chế đặc thù dành cho các công trình, dự án điện trọng điểm, cần làm rõ vướng mắc phát sinh từ quy định nào, thuộc nhóm dự án nào, ở khâu nào của quy trình đầu tư và mức độ ảnh hưởng để đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Kiên quyết xử lý các dự án không đảm bảo tiến độ theo quy hoạch

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện là nhiệm vụ hết sức đặc biệt, quan trọng, mang tính chiến lược, cấp bách, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ Công Thương phải thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng.

Bộ Công Thương cần tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra tình hình thực tế tại các công trường, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Ông Phạm Gia Túc đặc biệt lưu ý các dự án thuộc danh mục các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia của ngành năng lượng ban hành theo Quyết định số 2634 ngày 2-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thúc đẩy các nhà đầu tư hoàn thành theo đúng tiến độ phê duyệt. Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án điện, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành sớm hơn từ 1-2 năm so với kế hoạch.

"Chúng ta không được để chậm, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai sớm, nhanh, vượt tiến độ các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm", Phó Thủ tướng Thường trực nói, đồng thời nêu rõ Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc chậm triển khai các giải pháp làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.