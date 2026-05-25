Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh hướng đường sắt cao tốc Bắc-Nam để bảo tồn di tích 25/05/2026 17:49

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến dân cư, công trình văn hóa.

Ngày 25-5, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết sở đã có báo cáo về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự án đi qua địa phận 13 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk, tổng chiều dài hơn 98 km. Dự án có nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng trên 12.000 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 được Trung ương bố trí cho Đắk Lắk khoảng 4.000 tỉ đồng.

Để thực hiện dự án, có khoảng 5.589 thửa đất bị ảnh hưởng, 3.025 hộ cần tái định cư. Hiện cơ quan chức năng đã xác định 18 khu tái định cư với diện tích hơn 131 ha. Đồng thời, các đơn vị liên quan cũng chuẩn bị bố trí 5 khu cải táng, diện tích hơn 9 ha.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, phân công phân công Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa xúc tiến, hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, qua nghiên cứu phương án thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh này, phát sinh vướng mắc vì ảnh hưởng khu dân cư, di tích hoặc các công trình đặc thù như chùa Từ Quang, chùa Kim Quang, Trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk…

UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long bàn giao mốc giải phóng mặt bằng; đồng thời rà soát, điều chỉnh hướng tuyến phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình văn hóa, lịch sử, khu dân cư hiện hữu.

Đến nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long vẫn chưa bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa. Việc này khiến chính quyền địa phương chưa thể thực hiện đo đạc, kiểm kê và lập phương án bồi thường chính thức.

Trước đó, ngày 19-5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án.

Tại cuộc họp, Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết sau khi lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị sẽ phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, điều chỉnh hướng tuyến nhằm hạn chế tối đa việc chồng lấn lên các công trình đặc thù kể trên.

Dự kiến, công tác cắm cọc, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho địa phương sẽ bắt đầu triển khai từ quý III-2027.