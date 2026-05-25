Hồ nước ngọt Lạc Địa giải 'cơn khát' vùng ven biển 25/05/2026 17:09

Giữa không khí thi công khẩn trương, hồ nước ngọt Lạc Địa xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long đang dần thành hình như một điểm tựa mới cho người dân vùng ven biển nhiều năm đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn.

Hồ nước ngọt Lạc Địa giải cơn khát vùng ven biển

Không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm, dự án còn mang kỳ vọng đảm bảo an ninh nguồn nước và mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Hồ nước ngọt Lạc Địa tiếp sức vùng ven biển Ba Tri (Bến Tre cũ).

Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa tại xã Tân Xuân có tổng diện tích sử dụng đất hơn 126 ha, trong đó diện tích mặt hồ gần 93 ha, dung tích khoảng 2,3 triệu m³. Với quy mô này, công trình được kỳ vọng cung cấp nguồn nước ngọt ổn định cho khoảng 60.000 hộ dân tại các khu vực ven biển như Bảo Thạnh, Tân Thủy, Ba Tri, Mỹ Chánh Hòa.

Công trình hố nước ngọc Lạc Địa gồm 3 hồ liên kết.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 352 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Công trình gồm hệ thống 3 hồ liên kết cùng các hạng mục phụ trợ như đường giao thông nội bộ, kênh dẫn, cống điều tiết và hệ thống điện chiếu sáng.

Các thiết bị máy móc, công nhân tích cực thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành công trình trong năm 2026.

Khởi công từ năm 2021, đến nay các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Trong đó, gói thầu hồ chứa đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng, hạng mục giao thông đạt khoảng 90%, dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2026.

Việc hồ nước ngọt Lạc Địa dần về đích mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khu vực thường xuyên chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Những đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016 và 2019-2020 từng khiến nguồn nước ngọt khan hiếm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Các hạng mục cây xanh quanh hồ, công trình phụ trợ đang được đẩy nhanh thi công.

Ông Nguyễn Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân, cho biết nhiều năm qua địa phương thường xuyên đối mặt tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô.

“Chính quyền và người dân rất kỳ vọng vào dự án này. Khi công trình sắp hoàn thành, bà con rất phấn khởi vì hy vọng sẽ có nguồn nước sạch ổn định để sinh hoạt và sản xuất” - ông Thắng chia sẻ.

Khi đi vào vận hành, hồ sẽ kết nối với hồ Kênh Lấp đã đưa vào sử dụng từ năm 2020, hình thành hệ thống trữ nước ngọt quy mô lớn cho khu vực ven biển.

Khu công viên cây xanh đã dần hoàn thiện, có khu tập thể dục thể thao cho người dân.

Theo ông Lê Minh Truyền, Phó Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh, công trình sẽ bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định, không gián đoạn, nhất là trong mùa khô cao điểm.

Tại công trường, nhiều công nhân đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công. Với họ, mỗi phần việc hoàn thành không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là niềm mong mỏi cho chính quê hương mình.

Hồ nước ngọt Lạc Địa đang là điểm tựa của người dân vùng hạn mặn.

Ông Trần Văn Bảy (53 tuổi, xã Tân Xuân), công nhân trực tiếp thi công, nhớ lại đợt hạn mặn năm 2019-2020 khi nhiều nơi phải sử dụng nước nhiễm mặn.

Người dân địa phương làm việc tại dự án này rất phấn khởi vì công trình sắp hoàn thành sẽ giữ nước ngọt cho vùng ven biển.

“Ngay cả hồ Kênh Lấp khi đó cũng cạn trơ đáy. Vì vậy, ai cũng mong hồ nước ngọt Lạc Địa sớm hoàn thành để bà con có nước ngọt sử dụng” - ông Trường nói.

Khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa định đang được xây dựng cạnh hồ nước ngọt Lạc Địa.

Không chỉ bảo đảm nguồn nước, hồ nước ngọt Lạc Địa còn gắn với quy hoạch khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái. Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa hoàn thành được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương.

Giữa vùng đất từng oằn mình vì cơn khát mùa khô, hồ nước ngọt Lạc Địa đang dần hiện hữu như biểu tượng của niềm tin và sự thích ứng trước biến đổi khí hậu.