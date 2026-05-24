TP.HCM: Khởi công công viên phục vụ người dân tại phường Bình Hưng Hòa 24/05/2026 17:57

(PLO)- Dự án Công viên Bình Hưng Hòa Xanh hứa hẹn sẽ mang lại không gian thư giãn, tập thể dục lý tưởng cho người dân.

Ngày 24-5, UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Công viên Bình Hưng Hòa Xanh tại khu đất công trên đường Kênh Nước Đen.

Công trình có tổng diện tích 900m², khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị. Bên cạnh đó là giải quyết nhu cầu về không gian sinh hoạt công cộng, vui chơi giải trí cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Công viên Bình Hưng Hòa Xanh. Ảnh: AT

Theo thiết kế, công viên Bình Hưng Hòa Xanh được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục tiện ích. Trong đó bao gồm hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường đi bộ, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng công cộng...

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết việc đầu tư xây dựng công viên này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và xanh - sạch - đẹp.

Mình phí thực hiện công viên từ nguồn vận động các mạnh thường quân và nhà tài trợ trên địa bàn TP.

"Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, tôi đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, thực hiện nghiêm các quy định về kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả"- bà Diệu nói.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa thực hiện trồng cây tại công trình. Ảnh: AT

Dự án nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ phía người dân địa phương.

Ông Nguyễn Minh Phong (ngụ phường Bình Hưng Hòa) bày tỏ niềm vui và mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng.

"Người dân khu vực này rất mong có thêm không gian để sinh hoạt công cộng. Tôi mong muốn công trình sẽ sớm hoàn thành để người dân có thêm chỗ sinh hoạt, tập thể dục"- ông Phong chia sẻ.

Hiện tại, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các bước để đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đề ra.