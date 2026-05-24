TP.HCM: Khởi công công viên phục vụ người dân tại phường Bình Hưng Hòa

Ngày 24-5, UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Công viên Bình Hưng Hòa Xanh tại khu đất công trên đường Kênh Nước Đen.
Công trình có tổng diện tích 900m², khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị. Bên cạnh đó là giải quyết nhu cầu về không gian sinh hoạt công cộng, vui chơi giải trí cho người dân.
Theo thiết kế, công viên Bình Hưng Hòa Xanh được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục tiện ích. Trong đó bao gồm hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường đi bộ, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng công cộng...
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết việc đầu tư xây dựng công viên này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và xanh - sạch - đẹp.
Mình phí thực hiện công viên từ nguồn vận động các mạnh thường quân và nhà tài trợ trên địa bàn TP.
"Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, tôi đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, thực hiện nghiêm các quy định về kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả"- bà Diệu nói.
Dự án nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ phía người dân địa phương.
Ông Nguyễn Minh Phong (ngụ phường Bình Hưng Hòa) bày tỏ niềm vui và mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng.
"Người dân khu vực này rất mong có thêm không gian để sinh hoạt công cộng. Tôi mong muốn công trình sẽ sớm hoàn thành để người dân có thêm chỗ sinh hoạt, tập thể dục"- ông Phong chia sẻ.
Hiện tại, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các bước để đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng của địa phương tối thiểu đạt 1m2/người
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian qua Sở Xây dựng đã dự thảo, trình UBND TP kế hoạch phát triển công viên, cây xanh công cộng giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng của TP không thấp hơn 1 m2/người.
Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát hiện trạng, thống kê, lập danh mục toàn bộ các khu đất được quy hoạch là đất: công viên, cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan trong các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500, tỉ lệ 1/2000 nằm trong địa bàn quản lý nhưng chưa được đầu tư xây dựng.
Trên cơ sở đó, các đơn vị lập đề xuất danh mục đầu tư xây dựng công viên giai đoạn 2026 – 2030 (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) để đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh công cộng của địa phương tối thiểu đạt 1m2/người.